Rehenes de Hamas: Javier Milei acordó una declaración con el oficialismo y bajó la sesión

La reunión había sido convocada por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau , y el libertario cedió a su pretensión de abrir el recinto este miércoles cuando consiguió que la declaración incluyera el derecho de defensa de Israel, aunque aceptó que sea en el marco del derecho internacional humanitario. Otro punto de conflicto fue la denominación de terrorista, que el texto final utilizó para definir a los ataques de Hamas, pero no a la organización en sí, como reclama la oposición y tal cual anticipó que promoverá el ministro de Economía Sergio Massa , si es electo presidente. El único bloque que no firmó el documento fue el Frente de Izquierda.

El candidato presidencial de LLA también festejó: "No tenía sentido seguir avanzando en la sesión del día de mañana porque el comunicado deja en claro que las cuestiones que habíamos planteado fueron respetadas. Por lo tanto, estamos muy satisfechos", dijo al salir del Congreso.

El Frente de Todos también descartó llamar a la sesión que tenía prevista para este miércoles con una agenda de proyectos anti-Milei , como la ley de financiamiento educativo y los castigos a conductas negacionistas. Los bloques chicos, representados por partidos provinciales, no estaban dispuestos a exponerse a una reunión con final abierto a tan pocos días de votar y advirtieron que no iban a facilitar el cuórum. Este martes fueron claves para destrabar el comunicado por los rehenes.

El encuentro entre autoridades de bloques para negociar un pedido por los rehenes se llevó a cabo en el despacho de Moreau y Milei fue escoltado por su compañera Carolina Piparo y por Cristian Ritondo, el jefe del PRO, con quien promovió el llamado a sesión especial, finalmente caído. Para incluir a la UCR, la convocatoria incluía un proyecto de la radical Karina Banfi, que pedía interpelar a Cafiero y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. El jefe de la UCR, Mario Negri, fue el encargado de defenderlo.

El Frente de Todos estuvo representado por el jefe de la bancada, Germán Martínez; la secretaria parlamentaria Paula Penacca y Eduardo Valdés, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. En la oposición aseguran que hubo un compromiso para que Cafiero exponga en la Cámara de Diputados, tal vez en una reunión privada.

Los ejes del documento

El documento de cuatro párrafos obligó a todos los bloques a ceder algo. El oficialismo arribó con una versión en la que se pedía el cese al fuego y fue desechada por Milei y JxC, quienes reclamaron reconocer el derecho de defensa de Israel.

El libertario lo planteó en la sesión del 10 de octubre, tres días después de los atentados, y lo exigió ante sus colegas. En la oposición reconocen que fue el tema más álgido de la negociación, pero se resolvió. El respaldo al derecho de defensa de Israel fue incluido "en el marco del derecho internacional humanitario".

Además se adhirió a la reciente resolución de la asamblea de la Organización Naciones Unidas que pide declarar "una tregua humanitaria". En la misma oración, no citada en la declaración de Diputados, se insta al "cese de las hostilidades".

Declaracion HCDN 711.pdf

Otro motivo de conflicto fue la definición de Hamas como grupo terrorista. La oposición aceptó no incluirlo como tal, aunque logró que el operativo realizado por la organización en Israel sea definido como un "ataque terrorista" y se la considere "directamente responsable" de "la supervivencia y bienestar de los rehenes argentinos secuestrados y retenidos ilegalmente".

En el oficialismo explican que es un debate legal no tan fácil de zanjar, porque mientras que el Poder Ejecutivo no encuentre una amenaza interna de Hamas, no puede definirla como organización terrorista. El dilema quedará para el próximo Gobierno.

Sí hubo consenso para pedirle al Poder Ejecutivo "intensificar y profundizar los esfuerzos en curso para lograr la inmediata e incondicional liberación" de los rehenes argentinos. Era la base del proyecto de Milei que iba a ser tratado en la sesión de este miércoles. No fue necesario.