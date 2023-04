Reforma laboral, la discusión maldita

Las propuestas y debates alrededor de las leyes que regulan las condiciones de trabajo en la Argentina, los derechos y las obligaciones se despliegan en el escenario preelectoral con datos que presionan esa agenda: en la Argentina, el trabajo formal registrado no crece desde hace siete años -aunque la población sí- y el 35% del país tiene empleo informal, según estadísticas oficiales que no contabilizan como trabajo las tareas de cuidado y domésticas, realizadas en un 76% por mujeres y no pagadas.