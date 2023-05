Daniel Rosato: "Los abogados laborales tienen un negocio millonario"

-Los abogados tienen un negocio millonario. Ponen excusas y hablan de pérdida de derechos. No es así nuestro proyecto. Actualmente hay trabajadores que están esperando mucho tiempo una indemnización y con nuestro sistema eso no pasaría.

–¿Por qué la aceptarían?

–Son experiencias que dieron resultados en otros países. No apuntamos a confrontar, sino a consensuar con trabajadores y gremios un proyecto que no quite derechos laborales. Hoy, si una empresa quiebra, quien trabajaba queda sin cobrar un peso hasta que la empresa se remata y termina cobrando chirolas. No tiene indemnización. Si se jubila, le dan una medalla. Con el Fondo se podrá llevar su dinero, aparte de la jubilación.

¿De dónde saldrían los aportes?

-Se calcula un 7,5% de la masa salarial entre el Estado y la empresa empleadora.

-¿Cuál es la ventaja para la empresa?

-Va a servir para que la pyme tome más gente. Muchos juicios se dan porque no se pagan las indemnizaciones. La industria del juicio se debe a que alguien que se considera despedido empieza una negociación. Termina en una demanda, en un arreglo o en un juicio. La pyme queda indefensa. Los jueces dicen “arreglen” y la pyme tiene que aceptar un acuerdo que no corresponde.

-¿El Fondo terminaría con los juicios laborales?

-No habrá más juicios laborales injustos. Obviamente, seguirán las demandas por trabajo no registrado y quienes efectivamente contratan sin aportar deberán soportar las consecuencias, pero ninguna empresa tendrá que desembolsar una indemnización si no corresponde.

-¿Quién pone la plata?

-Necesitamos que se estudie en el Congreso. El Estado tiene que encontrar la parte que le toca: que lo saque de la ART, de los impuestos distorsivos… No sé. Quiero que haya un fondo acumulado como premio a la trayectoria laboral.

-¿Y a quien trabaja por qué le conviene?

-Le da tranquilidad. Sabe que tiene su plata. Incluso si se quiere cambiar de empresa. El trabajador se lleva la plata depositada en su caja de la ANSES. No hablamos de quitar derechos y, menos, de bajar las indemnizaciones. Nuestro proyecto es distinto.

-¿Esto soluciona el trabajo no registrado?

-Existe un 50% de trabajo informal en Argentina y eso lo tenemos que solucionar, porque las pymes que registran tienen una competencia desleal frente a las que no.

-¿Qué pasa con la justicia laboral?

-Todos sabemos cómo funciona la Justicia en Argentina. El empleador recibe la demanda y lo primero que hace es ir a conciliación. El juez dice “arregle”. Es la palabra de quien emplea contra quien trabaja. La justicia le da la razón a la parte más vulnerable y, si uno llega a juicio, entonces tiene que pagar todo. Se termina arreglando, pero quien emplea sale del Tribunal con un veneno terrible y dice: “No tomo más a una persona”. Por eso hay muchas pymes que hacen todo sin estructura, sin nada a su nombre.

-¿Quién controla esto?

-Está a la vista que se está permitiendo y, por eso, tenemos que hablar de una política impositiva. Estamos pagando diez empresas los impuestos que deberían pagar veinte. El panorama actual no le sirve a nadie: el Estado no recauda, los sindicatos tienen menos afiliados, las empresas tienen conflictos...

Daniel Rosato (2).JPG Daniel Rosato: "Los planes sociales favorecen el trabajo informal. La gente cobra un plan y va a trabajar sin registro".

-¿Cómo funciona el sistema de ART?

-Mal. Cuando alguien tiene un dolor, le dan 15 días para el turno. Cuando lo atienden, quizás necesite una tomografía y son 15 días más. Así, sin saber qué tiene, ya no fue a trabajar durante 25 días. El sistema de ART es deficiente: ¡están operando a cientos de personas de los meniscos! Hay que afinar la puntería.

-¿Cómo funciona la Comisión Médica que instaló Mauricio Macri?

-Eso está funcionando bien. Sin esa comisión médica se inflaban las indemnizaciones por accidente, se hacían juicios a las empresas muy importantes. Había negocios millonarios con las facturaciones de las clínicas. Se denunciaban accidentes que no existían.

-Ahí, quien trabaja es víctima.

-Son víctimas. No toman ventaja con eso. Se genera un negocio muy grande, hay mucho en juego. Yo tuve problemas por denunciar a una ART y me llegó carta documento. Como empleador, me interesa que el personal esté sano y venga a trabajar y pago el 12% del salario por la ART. En Argentina se paga mucho: ocho veces más caro de ART que los seguros de otros países. Todos son costos que impactan en la competitividad de la industria argentina.

-¿Cómo juegan los planes sociales en el mercado laboral?

–Favorecen el trabajo informal. La gente cobra un plan y va a trabajar sin registro. Eso ocurre mucho en rubros como la construcción, por ejemplo.

-¿El empresariado aprovecha esa situación?

-Sí, el empresario toma a una persona que no lo va a denunciar porque también corre el riesgo de perder su plan.

-¿La tercerización también fomenta el fraude laboral?

-No puede ser un fraude, porque el trabajador puede demostrar su vínculo laboral con la empresa a la que va todos los días.

-¿Las empresas grandes lo aprovechan más?

-Relativamente, porque se contratan servicios que la empresa no puede dar. No tiene la gente y toma el servicio por fuera.