Radicales vs. peronistas: la UCR se alista para arrebatarle ocho distritos a su clásico rival

La Quinta es donde el radicalismo cuenta con más distritos y en donde tiene serias chances de ampliar su volumen. En General Alvarado, el ex intendente Enrique Marcelo Honores tiene el camino allanado para destronar a Sebastián Ianantuony . En las PASO, el histórico dirigente radical encabezó la boleta que llevó a Patricia Bullrich en el primer tramo y, sumado a la de su rival interno, Juntos por el Cambio (JxC) sumó casi el 50% de los votos, muy por encima del 34% que logró el alcalde peronista. Honores fue intendente desde 1983 a 1991, luego fue diputado provincial y en 1995 regresó al municipio hasta 2003. Luego de un nuevo paso por la Legislatura y la Defensoría del Pueblo, se encamina, con 69 años, a un nuevo mandato local en un distrito que tiene 38 mil electores.

Algo parecido sucedió en Chascomús, donde el radicalismo línea Evolución de Martín Lousteau ganó la interna de JxC con el doctor Santiago Dos Santos , que consiguió en la suma total el 51,14%, frente al 35,5% que reunió el oficialismo de Javier Gastón , con el sello de Unión por la Patria (UP). El médico cirujano, exdirector del Hospital Campomar de Ranchos, tiene con qué pelear para reemplazar a Gastón, quien asumió en 2015 bajo el sello del Frente Renovador (FR) y que busca su tercer mandato.

En General Guido, JxC hará valer lo conseguido en las PASO, cuando con el radical Fernando Medina derrotó al oficialismo representado en el intendente Carlos Rocha . Allí, la oposición arrasó con el 57% de los votos frente a los 36% de UP. Si bien Rocha fue el candidato más votado, la suma de las listas opositoras deja al alcalde tambaleando y a Medina probándose el traje de jefe comunal.

En Coronel Suárez, distrito que tiene el cuarto lugar en cantidad de electores de la Sexta sección electoral (35 mil) y que es gobernado por el histórico intendente peronista Ricardo Moccero , los radicales son favoritos para conducir el municipio tras el 41,87% que obtuvo la alianza, por encima del 37,5% conseguido por UP. Ricardo Salvi marcha firme para destronar al alcalde que busca su segundo mandato consecutivo y el séptimo en su carrera política. Sin dudas, sería la victoria radical más resonante.

En la misma sección, la UCR apuesta sus fichas por Carlos Ávila en Tres Arroyos, quien ganó la interna y que, en la suma de fuerzas, llegó al 33,10% de los sufragios. Detrás suyo quedó el vecinalismo del intendente Carlos Sánchez, quien desistió de ir por otro mandato. La disputa por la sucesión abrió una interna en el oficialismo y dejó a la fuerza con el 28,85%, lejos del radical línea Evolución. Más atrás quedó UP, representado en Pablo Garate. Si bien este distrito no es gobernado por el peronismo, se suma al objetivo de la UCR bonaerense de incorporar 10 intendencias a las 32 que ya tiene en Buenos Aires.

Lo mismo pasa en Salliqueló, con un caso que no es para destronar al peronismo, pero que también beneficia al radicalismo. El intendente Juan Miguel Nosetti perdió la interna con Marcelo Gastaldo, el aspirante de la UCR. Para vencer al peronismo, representado en la figura de Ariel Succurro, deberá sostener el 50% que consiguió la fuerza, contra el 42,2% de UP. En Guaminí también el radicalismo cantó victoria con el 47,53%, que espera las elecciones generales con la radical Alejandra Vicente, 11 puntos por encima del intendente José Nobre Ferreira (UP) que, a pesar de haber sido el candidato más votado individualmente, correrá muy de atrás.

En Villarino, otra mujer puede llegar al poder, aunque con un duro trabajo por delante. Si bien Carolina Aldunate ganó la interna de tres listas que sumaron el 34% de los votos y dejó a JxC por encima de sus competidores, la radical deberá consolidar los sufragios de sus opositores internos para destronar al intendente Carlos Bevilaqua, quien fue el candidato más votado, seguido por el postulante de La Libertad Avanza, Guillermo Christiansen.

En la Séptima sección electoral hay dos casos concretos que también pueden dejar a la UCR conduciendo municipios peronistas. Uno es 25 de Mayo, donde el radical Ramiro Egüen busca llevar a JxC a la intendencia tras el triunfo del 13 de agosto que dejó a su fuerza con el 43,83%, sobre el 38% conseguido por el intendente Hernán Rallinqueo, de UP. En Bolívar, las cinco listas de JxC lograron el 54% de los votos, con el radical Juan Carlos Morán como vencedor, sobre el 31% de Marcos Pisano, el intendente peronista que busca la reelección.