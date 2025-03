"Quiero sentarme a hablar con el gobierno de Javier Milei, pero no he tenido respuesta"

De buen vínculo con el gobernador Ricardo Quintela , Albarez Gómez estará en este cargo por tres años en los que conducirá una institución por la que pasan alrededor de 20.000 estudiantes. Su antecesor, Daniel Quiroga , no sólo no se presentó para ser reelegido sino que apoyó la lista que llevó a Belber como candidata y quedó tercera.

Desde su despacho en la universidad, Albarez Gómez conversó con Letra P sobre los desafíos y objetivos de su mandato, además de analizar el escenario planteado para el Frente Nacional Universitario, en el que confluyen autoridades , sindicatos y estudiantes . “Creo que hay que hacer una pedagogía porque no es que estudié, me sacrifiqué y todo es mío. Hay sacrificio, pero hubo un Estado, una sociedad que trabajó para que estuvieran esas condiciones”, destaca, en contraposición al mandato libertario de Javier Milei .

-¿Cómo encara este mandato?

- Somos una fuerza política que ganó en primera vuelta, es un desafío como mujer poder gestionar y tener resultados. Tomo el desafío con compromiso, paz y armonía. Siento que estamos implementando una nueva manera de gestionar: en equipo, con calidad académica, en equipo.

-De no haber nunca una rectora mujer, en esta elección las tres candidatas fueron mujeres, ¿qué cambió?

-Se fueron construyendo liderazgos desde lo político, lo académico y la gestión que dieron esos resultados. Que seamos tres mujeres no implicaba que todas tuviéramos perspectiva de género, pero creo que hay un tiempo para todo: este es el tiempo para que conduzca una mujer y fue el tiempo de la competencia electoral entre mujeres.

-¿Qué lectura hace del frente universitario y el escenario de conflicto en 2024?

-La universidad ha posibilitado el ascenso social en Argentina, por eso su defensa no fue sólo de los universitarios, fue de las familias porque la llegada de un pibe a la universidad es el sueño de un montón de gente, es la herramienta para tu progreso pero también te va a ayudar a aportar a la sociedad. En La Rioja vimos el apoyo de la sociedad en las marchas. Fue un “con ésto, no”.

-¿Y qué balance hace de las movilizaciones?

-Tuvieron sus resultados en el marco de un contexto, generaron la unión de rectores, estudiantes y docentes. ¿Queremos más? Por supuesto. Pero movilizarnos permitió tener respuestas: desde el aumento en los gastos de funcionamiento en abril hasta la garantía salarial docente en noviembre.

Desafíos 2025 y el futuro del peronismo

-¿Cómo imagina que será el resto del 2025?

Desde que asumí quiero sentarme a hablar con el gobierno nacional, pero todavía no hemos tenido respuestas.

IMG_4433.JPEG Natalia Albarez Gómez, egresada de la UNLaR y nueva rectora.

-¿Qué debe hacer la universidad frente al gobierno de Milei?

-Necesitamos un lucha para la cuestión salarial, pero también pensar el cómo. No tengo la respuesta en este momento, pero es algo a debatir y construir. Los salarios están totalmente desfazados con respeto a la inflación y debemos repensar esto desde un punto medio. No tener clases no puede ser un modo de defender la universidad pública, hay que pensarlo.

-¿Cuáles son los desafíos del peronismo en este tiempo histórico?

-Tenemos que construir qué es hoy la justicia social, cómo interpretamos y representamos hoy la agenda de las mayorías. Y, al mismo tiempo, si somos capaces a partir de interpretar esas demandas, generar un proyecto que sea creíble. Creo que el Estado en términos generales está en crisis. El peronismo puede reconstruirse, es el movimiento que puede hacerlo y lo ha demostrado a lo largo de la historia. El meollo de la cuestión es interpretar las demandas de las mayorías. Soy militante de la educación pública, soy peronista y tengo una concepción y una idea clara de que esta educación pública es de calidad y debe defenderse y consolidarse.

-¿Cómo es tu relación con Quintela?

-Lo conozco, reconozco y aprecio. Él nunca se metió en esta universidad. Nos da un apoyo para funcionar. Piensa la universidad como catalizadora del desarrollo.