Universidades: un diputado misionero de Innovación Federal adelantó que rechazará el veto de Javier Milei

Universidades: un diputado misionero de Innovación Federal adelantó que rechazará el veto de Milei

El diputado misionero Alberto Arrúa, quien integra el bloque de Innovación Federal, adelantó que votará "afirmativamente por la insistencia de la ley de financiamiento universitario", pero que no puede hablar "por el resto" de misioneros que integran el bloque: Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Yamila Ruíz.

"Fuimos parte del dictamen de esta ley, yo no puedo hablar por el resto pero no voy a apoyar el veto de Milei, y como peronista no apoyo ninguna de sus políticas", apuntó Arrúa en radio Futurock este lunes y detalló que el cuarteto tendrá una reunión con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

"Calculo que mis compañeros del bloque tampoco van a sostener el veto", estimó el legislador y añadió: "No creo que entre los diputados de Innovación Federal haya ausencias en la sesión". Como explicó Letra P, durante el tratamiento del veto a la reforma previsional siete de los ocho miembros de Innovación Federal contribuyeron a que se sostenga con su abstención, cuatro de ellos fueron los misioneros.