Quién es el armador del papa Francisco para meterle rosca política a las religiones

Guillermé consiguió que los dos exmandatarios extranjeros participaran -gracias a la “generosidad y compromiso” de Gerardo Bongiovanni , dijo- de la Fundación Libertad, que este miércoles los tuvo como oradores en su cena anual. En esa instancia, el presidente Javier Milei hizo un show de stand up para el Círculo Rojo , criticó a quienes cuestionan su idea de dolarizar la economía y se reencontró con Mauricio Macri .

La cienciología y la libertad religiosa

Durante el acto, Guillermé también agradeció el “apoyo incondicional” de Gustavo Libardi, referente local de la Iglesia de la Scientology (Cienciología), organización conocida en el mundo tanto por el fervor con que la defienden los actores Tom Cruise y John Travolta como por las acusaciones de funcionar como una secta.

En otro panel, el secretario de Culto Francisco Sánchez, de fe católica ultraconservadora, justificó al organizador cuando afirmó que en el país existen 9.000 cultos registrados y que se requieren apenas “unos pocos requisitos” para inscribirse.

sanchez.jpg Francisco Sánchez, el secretario de Culto libertario para la relación con el papa Francisco

El representante gubernamental en el evento aprovechó esa instancia para destacar el valor del diálogo interreligioso como bien argentino exportable. No obstante, consideró que, muchas veces, ese diálogo se “encapsula y es cerrado” y denunció que los espacios públicos “están vedados” para los cultos, constituyéndose, aseveró, en “una amenaza para la libertad que hay que construir juntos”.

Duhalde, la lista y la excusa de la agenda

En los siete eventos que organizó en estos años, Guillermé consiguió que participaran de sus congresos “Sendas hacia la paz” más de 30 expresidentes, aunque hay varios que se excusaron de asistir alegando cuestiones de agenda.

Duhalde es uno de los abonados habituales a este espacio de reflexión y diálogo entre política y religión. Otros que estuvieron fueron Enrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Luis Alberto Lacalle Herrera (Uruguay) y Federico Franco Gómez (Paraguay).

Macri y los brasileños Ignacio Lula Da Silva y Jair Bolsonaro figuran en la casilla de no asistentes. En esta edición, Milei no fue invitado debido a un atraso en los tiempos protocolares; pero la vicepresidenta Victoria Villarruel se excusó de no poder participar enviando una carta que fue leída al cierre del evento interreligioso.

duhalde cobos guillerme.jpg El armador del papa Francisco con Eduardo Duhalde y Julio Cobos

“En un mundo que presenta graves conflictos étnicos y religiosos, nuestro país debe ponderar doblemente la convivencia que es un sello distintivo de nuestra identidad. La libertad y convivencia religiosa en Argentina es un ejemplo para todo el mundo”, escribió la presidenta del Senado.

Del Teatro Colón a la bendición del papa Francisco

En el currículum de Guillermé figura haber sido el “secretario privado” del cardenal Antonio Quarracino, antecesor de Jorge Bergoglio en la arquidiócesis de Buenos Aires; y haber sido director ejecutivo del Teatro Colón entre 2004 y 2006, hasta la destitución de Aníbal Ibarra (Frente Grande) del gobierno porteño.

En 2013 fundó el Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, que preside. En 2016 proyectó la conformación de la Organización Internacional al Refugiado (OIIR), que recién iniciará su actividad formal en 2024.

Entre 2013-2018 fue presidente de la Fundación Judeo Cristiana Islámica de las Américas y es representante para la República Argentina de la Federación Autónoma Europea.

A lo largo de su carrera diplomática ad hoc, Guillermé también recibió distinciones internaciones por promover la paz entre los pueblos y el diálogo interreligioso. Se ha visto con el papa en varias oportunidades, al término de las audiencias generales de los miércoles en el Vaticano y el 9 de marzo de 2023 fue recibido en audiencia privada por el pontífice.

Aquel encuentro giró en torno a reforzar la convivencia entre diferentes creencias y culturas y a favor de trabajar intensamente sobre la paz entre los pueblos y naciones del mundo.

En esa oportunidad, el papa felicitó a Guillermé por la iniciativa de recordar a las víctimas de la Shoá, plantando seis millones de árboles en cada uno de los cinco continentes entre 2023 y 2045, fecha en la que se cumplirán 100 años del holocausto judío perpetrado por los nazis.