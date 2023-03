Cada vez más cercano a Luis Inácio Lula da Silva , a quien cita y reconoce como uno de sus espejos políticos en lo que desea posar, el Pichichi modelo 2023 es un hombre distinto, como dicen en su entorno más cercano. Sin el corset y el peso de ser el candidato no deseado del kirchnerismo, como lo sufrió en 2015, ahora se permite sacarse fotos con Patricia Bullrich en la Vendimia mendocina y decir que en materia de lucha contra el narcotráfico está “a la derecha de la derecha”.

Mientras ve cómo a su archienemigo Sergio Massa se le apaga la estrella de candidato por clamor, al ritmo de una inflación que no consigue controlar, Scioli dice y repite que él es el candidato que mejor retiene el voto cristinista, al que le sumaría un caudal propio. Por eso, reclama una interna en las PASO del FdT que ayude a ordenar liderazgos para el próximo tiempo y de la que salga -por qué no- el próximo Presidente.

El paso por Argentina de los últimos días, el primero desde que se lanzó a la pileta electoral, no alteró mucho la rutina de un Scioli que se acostumbró a la dinámica entre el país y Brasil, un puente que funciona para el gobierno nacional pero también para los gobernadores, a quienes lleva a misiones comerciales. Diplomacia, integración y negocios, el traje que mejor le calza.

Sus años en Brasil lo prepararon mejor para ser candidato, dice Scioli. En estos ocho años se puso con más disciplina a estudiar economía y ahora dice entender mejor lo que Brasil y el mundo necesitan de Argentina.

Festejó como pocos el triunfo de Lula. Con el histórico líder del PT de vuelta en el Planalto, Scioli asumió un rol protagónico en las negociaciones por los grandes acuerdos energéticos, de financiamiento y comerciales, que lo pusieron en el centro de la escena y le permitirán las luces de grandes anuncios en los próximos meses.

Después de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández -a ninguno de los cuales pronostica compitiendo por la Presidencia- Scioli dice ser el dirigente argentino mejor posicionado para hacer una alianza con Lula que incluya el gran objetivo de una moneda común para el intercambio comercial entre los dos países, que le ahorraría a la Argentina cientos de millones de dólares al año.

La integración regional va a ser el primer caballito de batalla de Scioli candidato, que quiere mostrarse como el único capaz de ordenar la economía argentina con una mirada regional.

Por ahora, sin hacer campaña, la candidatura “va tomando fuerza”, dicen en su entorno. Todo, mientras ambos Fernández no definan si se postularán o no. Si lo hicieran, Scioli se bajaría, porque no aceptaría competir contra el Presidente.

Con todo, en privado el embajador hace el mismo análisis que no pocas figuras en el Frente de Todos: el Presidente está estirando la decisión de lanzarse formalmente porque en el fondo sabe que no lo será y quiere salir más fortalecido en esa negociación final con el resto del FdT, pero no será candidato, igual que tampoco lo será Cristina Kirchner, más allá del operativo clamor camporista.

El embajador y su círculo político se imaginan una interna donde se enfrenten dos o tres candidatos: uno ligado al kirchnerismo, otro que se alinee con el albertismo y otros sectores del peronismo. “Ojalá se dé una interna con Jorge Coqui Capitanich o con Massa que ordene liderazgos y de la que salga el mejor candidato”, repiten cerca suyo.

Extraviado en el laberinto del FdT

En el sciolismo ya están trabajando en escenarios electorales. Por ahora solo con focus group y estudios cualitativos. Dicen haber detectado que Scioli es el candidato del Frente de Todos que mejor capacitado está para retener el voto del kirchnerismo. “Tenemos el 100% de transferencia del voto de ella. Hay mucha valoración de la lealtad como un valor que lo define”, dice un operador sciolista todoterreno. “El electorado peronista y kirchnerista está mucho más dispuesto a votar a Daniel ahora que en 2015. Mucho más después de la experiencia de Alberto”, apunta otro dirigente que acompaña al exgobernador hace décadas en la política.

El gran déficit que surgió en los sondeos fue el alto grado de desconocimiento de su precandidatura. La mayoría de los consultados desconoce dónde está exactamente Scioli y se pierde en el laberinto de la interna oficialista y en el fuego cruzado entre Alberto y Cristina. Por eso, el objetivo por estas semanas es aumentar su visibilidad pública y mediática, una jugada con un alto grado de riesgo.

En los últimos días se lo vio activo en ese sentido. Pasó por la Vendimia, donde se reunió con Victoria Tolosa Paz y se sacó fotos con Bullrich. Dio entrevistas en las que mostró un perfil “duro” con respecto al problema del narco en Rosario. “Los movimientos de los últimos días tienen mucho de espontaneidad, de su forma de pensar y de ser -dicen en el sciolismo-. No tiene la carga de la gestión de este gobierno, con lo cual tiene más libertad de palabra, pero no es el Daniel de 2015. Es otro candidato, sin condicionamientos”.