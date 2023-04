Que nadie se mueva: el FdT aprovecha la crisis ajena y da señales de distensión

La semana pasada, los cruces habían incluido también a Kicillof. El ministro Fernández acusó al gobernador de ser “un profundo desconocedor de las cosas que suceden” en la provincia. El encargado de responderle fue el jefe de asesores de Kicillof, Carlos Bianco, que desafió al ministro nacional presentarse a las PASO contra el gobernador. Golpe por golpe. Después llegó la tregua, mientras estallaba la interna del otro lado de la grieta, con la pelea abierta entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Tras la reunión Berni-Fernández, fue Kicillof quien sorprendió este miércoles al defender personalmente al ministro nacional. “El candidato a gobernador de la provincia en 2015 fue Aníbal Fernández al que le inventaron que era La Morsa. Estuvo todo el país hablando de que el candidato del peronismo estaba vinculado al tema de la efedrina y al crimen de General Rodríguez y quedó demostrado que no tenía nada que ver”, dijo Kicillof en diálogo con C5N. Gentileza por gentileza.

Las otras señales

A la distensión en materia de seguridad, el FdT sumó otras señales en las últimas horas. Una fue la participación del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y de la legisladora porteña Claudia Neira en la presentación del libro del senador de La Cámpora Mariano Recalde, “Una Ciudad para pocos - Balance de 15 años de gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires”.

A mediados de marzo, Lammens encabezó junto a Leandro Santoro, Neira y Graciana Peñafort una foto que anunciaba el armado de un espacio dentro del FdT porteño dispuesto a lanzar una candidatura a jefe de Gobierno. Afuera quedaron el sector de Recalde y del presidente del Congreso del PJ porteño, Víctor Santa María, que trabajan en su propia alternativa. El martes, el FdT se encargó de difundir la foto de unidad y de destacar especialmente la presencia de Lammens y Neira. El oficialismo ve una oportunidad en la guerra interna del PRO en la Ciudad.

https://twitter.com/danielscioli/status/1646214196588052490 MÁS QUILMES EN BRASIL



300 personas trabajan en la fabrica SECIN en Quilmes produciendo maquinas para líneas de producción completas que se exportan a más de 10 países en el mundo.



A Brasil exportan líneas de producción para plantas cerveceras de Uberlandia y Ponta Grossa. pic.twitter.com/9iu3sAt14a — Daniel Scioli (@danielscioli) April 12, 2023

A eso se agregó, el mismo martes, la reunión que tuvieron en Quilmes el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y la intendenta Mayra Mendoza, dirigente de La Cámpora. Scioli es señalado por el camporismo como el “plan B” del presidente Alberto Fernández, en caso de que desista de pelear por la reelección.

Antes de la foto con Mendoza, el ministro Eduardo de Pedro se había encargado de dejar en claro que a La Cámpora no le agradaba la candidatura de Scioli. “Se ven algunos avances, hay charlas”, le dijo a Letra P un referente del cristinismo sobre las charlas con el entorno del Presidente para definir el armado de la estrategia electoral. "Mayra no hace nada sin hablarlo con Máximo (Kirchner)", apuntaron en el camporismo para deslizar que la foto Scioli-Mendoza no fue sólo eso, una foto.