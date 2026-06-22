Pullaro y el PRO de Santa Fe le tiran la pelota a Milei y le sacan el cuerpo a la interpelación de Adorni

Maximiliano Pullaro y su grupo cercano de legisladores de Provincias Unidas endurecieron su discurso contra Manuel Adorni , pero dejaron en claro que no acompañarán una eventual moción de censura en el Congreso . La estrategia es trasladarle el costo político a Javier Milei y evitar que el exvocero se transforme en una víctima de la oposición.

Sin quórum para este martes, La Libertad Avanza no pudo evitar que la figura de Adorni esté en el centro de la escena en el Congreso, pateando para la semana próxima el tratamiento en comisiones . En ese marco, la posición de los sectores no peronistas se puso sobre la mesa, y en Provincias Unidas las miradas son divergentes.

Con diputados como Esteban Paulón como impulsores de la propia moción de censura , en el bloque existen distintos análisis y manera de obrar como en tantos otros temas. En el caso Adorni, el PRO de Santa Fe en Provincias Unidas que conforman Gisela Scaglia y José Nuñez , no acompañarán la moción de censura. Le siguen en la estrategia el rionegrino José Capozzi y otras figuras de la provincia de Córdoba

Si bien todas las voces dejaron en claro que consideran insostenible la continuidad del jefe de Gabinete, rechazan involucrarse en una eventual maniobra legislativa para desplazarlo. El propio Pullaro marcó posición tras participar del acto por el Día de la Bandera en Rosario . "Si Adorni fuera funcionario mío no estaría desde hace rato en su cargo”, dijo consultado al respecto este lunes. La frase se sumó a otras señales que venían dando dirigentes cercanos al mandatario provincial. Días atrás, Scaglia había sostenido que el lugar del exportavoz “ya no es la casa”, dando cuenta de que debería dar cuentas en la Justicia.

Sin embargo, esa dureza discursiva no se traducirá en apoyo parlamentario a una eventual moción de censura. Según pudo reconstruir Letra P a partir de consultas con distintas fuentes, la lógica aplicada es que es el propio Milei quien debería haberlo corrido hace ya tiempo y se sostienen bajo esa lógica. “Si lo echa el Congreso, va a victimizarse” , razonan.

El principal argumento que circula entre los aliados de Milei para rechazar una eventual censura es político antes que institucional. Según explican, una expulsión impulsada por sectores opositores podría terminar fortaleciendo a Adorni en lugar de debilitarlo. Sobre todo si el protagonismo de la avanzada queda en manos del peronismo.

La lectura es que una sanción promovida por el PJ le permitiría al vocero reubicarse como blanco de una persecución política y reconstruir parte del respaldo que perdió tras el escándalo. Por eso, aun entre quienes creen que debería abandonar el cargo, predomina la idea de que la salida debe producirse por decisión presidencial y no por presión parlamentaria.

“Van a tratar de ralear el resto y sostenerlo a él”, dice una figura del espacio sobre la estrategia libertaria de aguante al funcionario, tras los cambios en la vocería y en la Secretaría de Comunicación, que tuvo en las últimas horas la salida de Javier Lanari. A su vez, por lo bajo, algunos ven conveniente que el escándalo siga. “Lo único que hace el Gobierno es seguir debilitándose, qué mejor para nosotros”, dice una voz que piensa en alternativas nacionales para 2027.

Adrián Ravier y Manuel adorni Manuel Adorni junto a Adrián Ravier, el nuevo vocero del gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, hay quienes analizan que el equilibrio que se muestra desde Santa Fe también puede obrar como carta de negociación para con Milei, que por estos días mostró gestos con las provincias como con el adelanto de coparticipación que podría alcanzar los 400 mil millones de pesos para Santa Fe.

Las divergencias en Provincias Unidas

La otra pregunta latente es cómo convive el universo del espacio con diferencias internas a la vista. “Está todo bien hacia adentro. Cuando se armó el espacio sabíamos que iba a ocurrir más de una vez”, reflejan.

Un mes atrás, el bloque tuvo la primera fuga con la salida de los dos diputados que responden a Elisa Carrió justamente por la negativa de los legisladores más cercanos a los gobernadores de interpelar a Adorni. Ahora descartan una sangría mayor en el marco de una convivencia con amplio espectro del pensamiento. “Hay opiniones e intereses distintos. Esteban (Paulón), por ejemplo, es uno de los impulsores, ¿cómo se le va a pedir ahora que no vote? Es imposible y a nadie se le ocurriría hacerlo”, sostienen.