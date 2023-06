“¿Querés llevarte la pelota porque pensás que no ganás la elección? No vale”, toreó la exministra de Seguridad a su enemigo íntimo este martes y le endosó a cuenta la factura por una eventual fractura de la coalición: “La ruptura depende nada más que de Larreta".

"Larreta sabe que tiene ir a la cancha y no inventar meter a Schiaretti. Jugá limpio, con las cartas limpias, no vale tratar de jugar al rugby si es fútbol. Metete en la cancha”, lo apuró.

https://twitter.com/jlespert/status/1666771114452824064 Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos.@PatoBullrich @horaciorlarreta @proargentina pic.twitter.com/jSmaNdBklG — José Luis Espert (@jlespert) June 8, 2023

Espert, un derechista volcánico amante de "meter bala" y de los insultos que brega por achicar el Estado a su mínima expresión -una paloma rara-, también celebró, pero con traje de cardenal Samoré.

"Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos", escribió en las redes sociales, donde posteó fotos con Larreta y con Bullrich.

Casi una hora después, la exministra dijo lo suyo también a través de sus redes sociales. Al igual que lo había hecho cuando Larreta anunció la precandidatura de Jorge Macri en la Ciudad, Bullrich buscó mostrarse a la vanguardia del alcalde. "Desde las elecciones de 2021 brego para que @jlespert se incorpore a Juntos por el Cambio", escribió en un post que incluye un video donde se recogen diferentes situaciones en las que la titular del PRO en uso de licencia se muestra a favor de sumar al economista.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1666784446870085634 Desde las elecciones de 2021 brego para que @jlespert se incorpore a Juntos por el Cambio. Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos. Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que… pic.twitter.com/OPyNsvitIr — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2023

No obstante, en el mismo mensaje Bullrich dejó claro que para ella el caso de Espert no significa el primer paso para admitir un acuerdo con el gobernador peronista más anti-K. "Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo", añadió en referencia a la movida del larretismo para sumar a Schiaretti a la alianza.