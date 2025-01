Presupuesto 2025: para evitar gastos discrecionales de Javier Milei, la UCR propone la sanción sin cambios

El Congreso reabrirá la semana próxima para tratar el temario de extraordinarias, pero en marzo Javier Milei no podrá evitar que la oposición retome el debate del Presupuesto 2025, que en noviembre el Presidente decidió cajonear. La UCR se anticipó a la discusión y le propuso a La Libertad Avanza sancionar el proyecto sin modificaciones.

Ese fue el planteo del jefe de bloque de Diputados radicales, Rodrigo De Loredo, en la reunión que tuvo con Guillermo Francos. También participó Cristian Ritondo, del PRO, quien no emitió opinión, pese a que su bloque, en un comunicado, había acusado a Milei de autoritario por no incluir el Presupuesto 2025 en el temario de extraordinarias. Aunque ya pasó una semana de aquel encuentro, el jefe de Gabinete aún no le respondió a De Loredo, pero comentó su propuesta al día siguiente, en la reunión que tuvo con las autoridades de bloque del Senado.