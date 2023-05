La solución PRO a los dilemas electorales no sirve para el Frente de Todos, así como tampoco suele arreglar todas las internas amarillas. "Si el candidato sale de las encuestas, no es ninguno" . La sentencia de un importante consultor atraviesa la narrativa de la entronización a dedazo limpio de un aspirante. Ese y otros argumentos nutren una narrativa que el wadismo alimenta para augurar que Eduardo De Pedro será el elegido por Cristina Fernández de Kirchner . Envalentonado con los últimos gestos de la vicepresidenta, el ministro del Interior aceleró una campaña que prepara para enfrentar a otro aspirante ( Daniel Scioli o Agustín Rossi ) en las PASO.

Para el cristinismo, que viene de mostrar una postal de la Plaza de Mayo colmada bajo la lluvia, la militancia será clave para generar entusiasmo en el voto. Ese argumento esgrimen quienes pretenden una oferta electoral K pura, so pretexto del sabor amargo que dejará la experiencia albertista en el paladar kirchnerista como para, otra vez, votar a un outsider. En esa lógica, a Massa le cabría más una postulación a senador por la provincia de Buenos Aires que la papeleta nacional. ¿Y por qué no Kicillof? Básicamente, porque no quiere, fundamentan en el Patria.

image.png

Un mix de 2015 con 2019. La bendición cristinista a Daniel Scioli llegó con la intervención de su fórmula con Carlos Zannini (ironías del destino, el exgobernador quería a Wado de vice) y el efecto dominó de respaldos que generó el binomio de ambos Fernández. "En el cierre de listas necesitamos que el 80% del peronismo esté representado en nuestra lista; que estén los gobernadores, los intendentes, los sindicatos... que la entronización de Wado se dé como algo orgánico y no tanto por dedazo", reflexionan cerca del ministro. En ese escenario, no sería necesaria una bendición explícita de la vicepresidenta en la previa del 24 de junio y sus intervenciones en la campaña podrían ser "quirúrgicas" para evitar opacar al bendecido tácito. No hay un heredero natural, como lo era Scioli en 2015, por lo que es un proceso en construcción.

"Hoy estamos preocupados por generar ese volumen de acompañamiento más que por si hay o no internas", agregan, antes de cerrar con una salvedad: no debería haber más de dos ofertas que engloben a dos facciones individuales. "(Agustín) Rossi habla como kirchnerista, tiene pasado kirchnerista, para la gente es kirchnerista... no debería enfrentar a Wado en las PASO", es el análisis K. Scioli, exvicepresidente de Néstor Kirchner, no recibe el mismo trato. Paradoja: tanto en el equipo del ministro como en el del embajador desean que una victoria en la confrontación les permita "legitimarse" para las generales.

Mientras todos están mirando al ministro, ¿Cristina Kirchner estará haciendo desfilar un elefante por al lado, un "tapado"? "El elefante es Wado", afirma el wadismo. Cultor de la sorpresa de último minuto, sería toda una novedad que en el kirchnerismo terminara siendo quien se preveía, pero siempre hay una primera vez, para todo.