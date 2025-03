Polémica por un funcionario de Seguridad de Lucas Ghi que "limpia" Haedo de pobreza

Al parecer la impronta viene con el cargo. Al mejor estilo Diego Kravetz en la Ciudad de Buenos Aires, o Sergio Berni en la provincia, ambos exencargados de Seguridad que escenificaban su papel en los operativos policiales, en Morón tienen un buen discípulo: el subsecretario, Ariel Stella. En parte, porque subió un video que luego borró.

"Limpiando la calle Haedo", era el titulo que acompañaba un video que Stella subió a sus redes, pero que luego dejó de estar disponible. Con casi tres minutos de duración, el funcionario del municipio de Lucas Ghi, primero abordar a una familia en situación de calle que se encuentra sobre Remedios de Escalada, a metros de las vías del Tren Sarmiento. Se escucha que la mujer le dice que son de Lomas de Zamora. Stella los invita a ir al parador nocturno de la calle San Martín. “Tienen un lugar donde dormir, lavar la ropa, conviven”, les apunta.

En otra escena, el subsecretario de Seguridad se baja de la camioneta para hablar con un trapito. "A la primera de cambio, disturbios, los vecinos se quejan, alguien me dice 'che, el trapito me mira mal porque no le di plata', los saco a patadas en el orto, olvidate", le dice. "Ustedes son garantes, si veo que hay ranchada, a la basura todo con vos adentro", cierra.

Embed - Ariel Stella “Hago lo que me pide la gente. Lo que está bien está bien, y lo que está mal está mal. Estos muchachos generaban disturbios y ya no lo hacen más. Yo acudí al reclamo de vecinos de Haedo por personas que no son de Morón, venían en el tren y generaban problemas. No son de acá encima, son de Temperley y de Lomas de Zamora”, se justificó el funcionario, en dialogo con el medio Primer Plano Online.

Stella agregó: "No tengo de qué arrepentirme: el día que me arrepienta de algo seguro va a ser por algo que no hice que tenía que hacer, y ese día me voy a mi casa dejando el cargo”. Sin embargo, el video lo borró.

¿Quién es Ariel Stella? La pelea entre Ghi y Martín Sabbatella, que como reflejó Letra P arrancó en octubre del año pasado, derivó en una reciente reestructuración del gabinete de Morón. Considerado "un duro", Stella es integrante del Frente Renovador: fue subgerente de Trenes Argentinos bajo la gestión massista de Martín Marinucci. Tras la balacera contra el médico Santiago Bos y el asesinato del policía de la Ciudad, Brian Coria, el jefe comunal removió la cúpula policial y también desplazó de su cargo exsecretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Rodríguez, que venía del sabbatelismo. Después de su paso por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Morón, con la llegada de Damián Cardoso a Seguridad, Stella asumió a fines de enero como subsecretario.

Compartir en:









Notas Relacionadas