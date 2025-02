Guerra en Nuevo Encuentro: Martín Sabbatella, Lucas Ghi y una interna inevitable en Morón

Martín Sabbatella y Lucas Ghi no se hablan. Está todo roto entre el presidente de Nuevo Encuentro y intendente de Morón. Las diferencias que nacieron al calor de la interna entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner no tienen retorno y los dirigentes van rumbo a dirimirlas en una interna.

Con el diálogo cortado y sin retorno en el vínculo, el sabbatellismo quiere revalidar en las urnas el rol de Nuevo Encuentro en el distrito y competir contra la lista que proponga el intendente que juega, a diferencia de su ex jefe político, abiertamente para el gobernador. “Esto va a ser 99 a 1”, avisan en la tropa del ex titular del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Asfca).

En el sector están convencidos de que tendrán un triunfo contundente ya que, según aseguran, "un 90 por ciento de la organización está con Sabbatella" y también sectores aliados como el Movimiento Evita, La Cámpora y el PJ. El mecanismo para dirimir esa interna aún es una incógnita. Por lo pronto, resta conocer si se suspenderán o no las PASO en Buenos Aires, y de ser así, qué mecanismos usará el peronismo para resolver sus diferencias internas a la hora de armar las listas.

La pelea interna entre Sabbatella y Ghi emergió a la superficie a partir de los posicionamientos que cada uno tomó en la interna entre Kicillof y CFK. Sabbatella, y la mayor parte de la estructura de Nuevo Encuentro, agrupación prima hermana de La Cámpora, se alinearon rápidamente con la expresidenta, especialmente cuando se postuló para presidir el PJ. Esa candidatura terminó de detonar la relación con el gobernador cuando el mandatario decidió no manifestar su apoyo a la expresidenta.

En cambio, Ghi siguió la línea del gobernador y no solo no se manifestó sino que concurrió a los diferentes actos encabezados por Kicillof en Mar Chiquita y en Berisso, cuando la línea de su ahora ex jefe político era la contraria.

Las aguas ya están definitivamente separadas. Sabbatella y la mayor parte de la estructura que lidera como presidente de Nuevo Encuentro están en el bando la expresidenta y La Cámpora. En cambio, el intendente quedó en la tropa del gobernador. En Calle 6 se lo cuenta entre el grupo de 40 jefes comunales que apoyan a Kicillof. Ghi fue uno de los que dijo presente en la cumbre de Villa Gesell.

Las diferencias en el pago chico

Las diferencias entre ambos no solo tienen que ver con la guerra interna del peronismo grande sino también con la gestión y la política cotidiana en el pago chico: Morón. Cerca de Sabbatella esbozan críticas a la gestión municipal que encabeza Ghi, pero que tiene en la mayoría de los puestos claves del gobierno a figuras que responden al ex titular del Asfca y también su forma de encarar la política.

La discusión por la sucesión en el distrito ya está en plena ebullición. En septiembre, Sabbatella ya dejaba trascender sus intenciones de volver a comandar el municipio. Si no se modifica la ley que pone un tope a la reelección de los intendentes, Ghi no podría ir por un nuevo mandato. De voltearse la ley se abriría un nuevo conflicto entre ambos ya que el intendente tendría intenciones de renovar su mandato.

En esa discusión se cuela otro dirigente peronista: el flamante ministro de Transporte bonaerense, el massista Martín Marinucci, quien también quiere ser candidato a intendente de Morón y ve en la pelea interna de Nuevo Encuentro una ventana abierta para avanzar en su proyecto.

Diciembre caliente

El último mes del año pasado fue caliente para el peronismo en Morón. La interna recrudeció y Ghi decidió desplazar a un funcionario clave que responde a Sabbatella al disolver la secretaría de Gobierno y así dejar sin cargo a Diego Spina, quién además fue primer candidato a concejal en 2023 por lo que es el intendente interino en ausencia de Ghi.

Spina no solo volvió al Concejo Deliberante local, sino que además fue electo presidente del bloque oficialista. Es que la mayoría de los concejales responde a Sabbatella así como la mayor parte de los funcionarios del ejecutivo municipal.

Ghi tiene centralmente dos espadas en su gabinete, por un lado el secretario Legal y Técnico, Hernán Sabbatella, hermano de Martín, con quién está distanciado y la secretaria de la Unidad Intendente, Estefanía Franco.