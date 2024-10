PJ: quiénes aportaron nombres para la lista de Ricardo Quintela en la provincia de Buenos Aires

A Ricardo Quintela no le fue fácil sumar a su lista del PJ a dirigentes de la provincia de Buenos Aires , territorio donde Cristina Fernández de Kirchner tiene su mayor potencia electoral. No obstante, el riojano logró sumar algunos dirigentes con nombre propio, otros tantos aportados por intendentes y gremios y figuras históricamente enfrentadas al kirchnerismo. Son diecinueve en total.

La exministra de Alberto Fernández no sólo forma parte de la lista, sino que además aportó a Javier García , ex jefe de Gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social y jefe de campaña de la platense, y Florencia Espinosa , quien también fue funcionara de Tolosa Paz en el gobierno nacional y actualmente se desempeña como titular de la Unidad Ejecutora de Eficacia Administrativa e Información Estratégica de la municipalidad de La Plata.

El aporte intendentista

Aunque ningún intendente quiso poner su nombre en la lista, como sí lo hicieron los siete jefes comunales que estamparon la firma en la nómina de CFK, hubo algunos que aportaron figuras de su entorno para llenar casilleros de la lista de Quintela.

Una es Verónica Juárez, secretaria de organización del PJ de Avellaneda, el distrito que conduce Jorge Ferraresi, quien además aportó los avales de varios de sus funcionarios del gobierno municipal. El enfrentamiento del jefe comunal con Máximo Kirchner es total.

También el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, hizo lo propio y entregó el nombre de su concejala Salomé Pereyra. El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, aportó a la exconcejal María Fernanda Gómez, también cercana a Tolosa Paz.

La ex banda de Daniel Scioli

Los ex sciolistas agrupados en “Peronismo Bonaerense” también se hicieron un lugar. Están en la lista el ex intendente de Avellaneda Baldomero Álvarez, hoy aliado de Ferraresi; Alberto Pérez, ex jefe de gabinete de Daniel Scioli, y el ex titular del Correo Manino Indart.

Cacho Alvarez, Alberto Pérez y Jorge Ferraresi.jpg

Los tres forman parte de la nueva agrupación que, entre otros, nuclea también a Nora De Lucía y Oscar Cuartango. Los dos integraron el gobierno bonaerense en época de Scioli gobernador, hoy parte de la gestión de Javier Milei.

Otros nombres

Las figuras bonaerenses las completan Gastón Harispe, del Movimiento Octubres, hoy enrolado en Peronismo de la Soberanía y congresal del PJ de La Plata; Esteban Concia, dirigente platense y miembro del PJ local; Horacio Tettamanti, ex precandidato a intendente de Mar del Plata y ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la nación; Gustavo Aguilera, exsecretario de articulación política y social en el Ministerio de Desarrollo Social de la nación bajo la conducción de Juan Zabaleta; Julio González, titular de la seccional Zárate de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y Mariana de Alva, dirigente del personal jerárquico de la AFIP en el gremio UPSAFIP.