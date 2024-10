Diputados: el sector que apoya a Ricardo Quintela firmó un repudio a Milei por atacar a CFK

La interna del PJ aún no altera la dinámica del Congreso, donde los jefes de Unión por la Patria (UP) se alistaron a la nómina de Cristina Fernández de Kirchner y creen poder sostener la unidad. En Diputados, cuatro dirigentes miembros de la lista de Ricardo Quintela se preocuparon este lunes por no seguir el juego de Javier Milei.