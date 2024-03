PJ: el peronismo crítico intenta reunir voluntades para forzar la renuncia de Alberto Fernández

Gray suma congresales para oponerse el 22 de marzo a un posible pedido de licencia de Fernández, que cuenta con mandato hasta abril del 2025 . El intendente busca, además, agitar la discusión interna y empujar la apertura del PJ a sectores que hoy no participan de la vida partidaria, como el peronismo cordobés presidido por Martín Llaryora .

Enemigo común, La Cámpora

La foto con Moyano y Zabaleta es otro de los movimientos de Gray para mostrar el crecimiento de esa corriente crítica, que hoy no participa de la vida del PJ bonaerense, pero que tiene representación en el Congreso nacional partidario. El intendente de Esteban Echeverría, que también pivotea con otros jefes comunales del conurbano como Julio Zamora (Tigre), intenta sumar fuerza para que esa voz tenga peso en el Congreso del 22M.

Por ahora, reconocen, son una voz minoritaria. Gray controla apenas un puñado de sillones en el órgano partidario, integrado por cientos de congresales de todas las provincias. Su intención es ir sumando fuerza, por ahora con un planteo que parece testimonial.

El Congreso del PJ fue acordado días atrás, en un encuentro de la mesa chica de conducción, en la que estuvieron Axel Kicillof, Juan Manzur y Lucía Corpacci, además de los gobernadores Insfrán, Ricardo Quintela (La Rioja), y los secretarios Santiago Cafiero y Wado de Pedro, entre otros. Como contó Letra P, el consenso de ese sector es pedirle a Fernández que dé un paso al costado, aunque todavía no se definió de qué manera.

La salida de Alberto Fernández

En las últimas horas, Gray se comunicó con Insfrán y le adelantó su postura. Junto con un sector de críticos quieren plantear en el Congreso una propuesta para que Fernández renuncie a su cargo y no se le permita tomar licencia en su mandato que vence en abril de 2025.

El expresidente Alberto Fernández opinó sobre el gobierno de Milei: "Si no revisa la lógica que tiene, se le va a hacer muy difícil el futuro"



Resaltó que "maltratan a la política" y que eso "siempre es un boomerang"

El intendente rebelde cree que hay un sector que busca dejar la conducción partidaria en una suerte de limbo con la licencia de Fernández y él reclama que se acelere la discusión de la reorganización. Y pide que en la Comisión de Acción Política (CAP) que se creará, se respete una representación de todos los sectores, con la sospecha de que La Cámpora intentará ocupar la mayoría de los sillones.

Enfrentado con Kirchner, Gray viene escalando en su pulseada con el diputado nacional, que consiguió los respaldos para continuar al frente del PJ bonaerense. “A mi no me corre Máximo Kirchner ni tipos que no laburaron en su vida”, fue una de las frases con las, días atrás, que Gray calentó la previa al Congreso del PJ. Ahora, suma voces críticos al coro de su pelea.