PJ bonaerense: caen las chances de Estela Díaz de ocupar la Secretaría de las Mujeres

La resolución de la interna en el PJ bonaerense en los casilleros principales del organigrama partidario deja por el momento algunas incógnitas sobre los nombres que ocuparán las 44 secretarías. Sobre una de ellas, hay un dato: bajan las chances de que la ministra de Mujeres y Diversidad provincial, Estela Díaz , sea la nueva Secretaria de las Mujeres del partido.

Mientras se termina de definir la nómina completa del recambio de autoridades, fuentes partidarias dejaron entrever que el escándalo que involucra a los militantes del peronismo Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz , acusados de abuso sexual en el ámbito del Senado de Buenos Aires, afectaría una posibilidad que en otras condiciones hubiera sido un hecho natural: que la ministra de Mujeres de Axel Kicillof , sea también la secretaria de género del partido que ahora conduce el gobernador.

Las razones: a fines del mes pasado, Díaz admitió en declaraciones a Infobae que tenía conocimiento de antecedentes y documentos relacionados con los acusados desde antes de llegar en 2019 al ministerio, que recién intervino en 2024. “Eso circulaba como rumor. Es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”, expresó.

Las primeras denuncias contra los referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana -una agrupación “popular y feminista”, como se autodefine-, se registraron entre 2014 y 2019, sin mayores avances en el plano judicial pero con rumores audibles entre la militancia. En 2024, con la aparición de nuevas víctimas, la investigación se reactivó y quedó a cargo de la fiscal Betina Lacki , titular de la UFI N°2 de La Plata. A mediados de 2025 se abrió un segundo expediente con más denuncias.

La intervención formal del Ministerio de Mujeres y Diversidad ocurrió en octubre de 2024, cuando una trabajadora del Senado bonaerense solicitó asistencia. El caso fue abordado por el Equipo Interdisciplinario de la Legislatura, que elaboró un informe para la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, encabezada por Valeria Monetta.

La víctima fue orientada a radicar la denuncia penal para poder acceder a medidas de protección. Esta política ha sido debatida por espacios feministas, que plantean la necesidad de garantizar asistencia previa a la denuncia formal. Finalmente, la denuncia se concretó en 2025 y los acusados fueron apartados de sus cargos con medidas restrictivas.

Peronismo, militancia y redes sociales

Tanto Rodríguez como Silva Muñoz, y la agrupación en la que militaban, participaron en actividades públicas del peronismo. En agosto de 2025, Estela Díaz inauguró en Ringuelet la “Casa del Movimiento Derecho al Futuro” -el espacio alineado con el gobernador-, una actividad de la que participó el movimiento de los dos acusados. Sin embargo, la ministra aseguró que “no hay ningún vínculo entre el MDF y (el Movimiento) La Capitana”.





Según Infobae, entre 2020 y 2025 en distintas cuentas de redes sociales se publicaron al menos tres imágenes de la ministra con los involucrados: una con Muñoz, en un acto feminista, y las otras dos con Rodríguez. “Era un mecanismo de ellos para buscar protegerse, y cuando uno está en actos públicos, hay gente que se te arrima”, justificó Díaz.

En su descargo en redes, Díaz apuntó que "usar fotos sin explicar el contexto también deja en evidencia la estrategia y los fines que tienen, muy obvios por cierto".