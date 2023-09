“¿Qué le voy a agradecer si no pagó nada?”, disparó Garro. La referencia fue a lo que el gobernador había dicho el día anterior cuando se lo consultó por el malestar de los intendentes, quienes aseguran no haber recibido la ayuda para pagar la suma fija dispuesta por el ministro candidato Sergio Massa. "Declarar en los medios y mentir es fácil”, continuó y siguió: “La mayoría del oficialismo lo recibió, si no lo recibió fue por un tema administrativo; lo que me enoja es que el gobernador salga diciendo que nos dio el dinero cuando no se los dio a ninguno de los 59 intendentes (de JxC). Hay que dejar los colores políticos de lado”.