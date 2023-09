-Con mucha expectativa. Hace algunos meses, parecía ciencia ficción que Beto y Claudia fueran la fórmula más votada, y lo logramos. Entonces tengo mucha esperanza. Tenemos un candidato que conoce la provincia, que tiene una gestión muy buena en Paraná, que la transformó por completo. Gustavo deja una provincia con perspectiva, pero no solo en lo económico, en lo político. Hemos cumplido el pacto social. Por eso creo que podemos ganar la provincia, lo necesitamos, sentamos las bases para dar un salto de calidad y ese proceso llevó mucho esfuerzo, sensatez. Hubo que pasar inundaciones, pandemias, y siempre lo hicimos con coherencia y consecuencia. No me gusta ser triunfalista, me gusta trabajar para ganar, pero creo que tenemos muchas chanches de seguir gobernando la provincia y hasta recuperar municipios.

-Siempre el contexto en que una elección se desarrolla incide en el voto, no puedo decir otra cosa que eso, porque es así. Vivimos tiempos muy difíciles. Pero lo cierto es que podemos recorrer y hablar con todos y todas, de la vida diaria económica de la provincia, y nos reconocen que cumplimos. Podemos aportarle los votos a Sergio Massa. Lo que me preocupa mucho es la posibilidad de Javier Milei, lo que representa, me preocupa para el país. Tenemos rol institucional pero también deber militante. Tenemos que poder decir nuestras verdades, asumiendo el hartazgo, el cansancio, la falta de expectativas, pero mostrar el esfuerzo por torcer ese rumbo, mostrar el esfuerzo que estamos haciendo. Lo peor que podemos hacer en política es bajar los brazos. Tenemos que entender los enojos, asumir los errores y sobre eso caminar y llevar un mensaje.

-¿Qué errores debería asumir el Gobierno?

-Asumir problemáticas como la inflación, el deterioro de los salarios. No podemos decir que está todo bien, que no pasa nada. Más que errores, me refiero a asumir el contexto: la falta de paciencia, por ejemplo. Hubo mucha expectativa no cumplida de parte del gobierno nacional. Milei nace por lo que no pudimos cumplir, ni Cambiemos pudo cumplir ni explicar. Por eso surgen estos fenómenos políticos y sociales: la bronca o la decepción la canaliza un candidato que pide que explote todo. Pero nosotros creemos en la política que repara, que construye, creemos en el Estado que tiene un rol necesario.

-¿Y Juntos por el Cambio le preocupa?

-Voy a trabajar para que Bahl sea el próximo gobernador y Claudia la vicegobernadora. No me quiero preocupar, me quiero ocupar para que ese triunfo se logre. Expresamos un modelo de provincia, con eso, con la dignidad de los trabajadores, con Estado presente que garantice derechos.

El Senado entrerriano dio media sanción al nuevo Régimen Integral de Niñez y Adolescencia, que incluye creación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como un organismo independiente e imparcial para velar por los derechos de las y los gurises entrerrianos. — Laura Stratta (@StrattaLaura1) September 7, 2023

-¿Cuál es su agenda para la próxima Cámara de Diputados?

-La ambiental, por ejemplo, es inminente. Ningún gobierno puede soslayarla. Hay que tomar decisiones fuertes ahora, al Estado todo el tiempo lo ponen en jaque o la sequía o la inundación. Es un espacio necesario, se necesita que se defina como estratégica esa agenda y que empecemos a trabajar en dotarla de recursos. Hay una batería de leyes y definiciones,, ahora hay que dotar de recursos a esa área, porque hay que trabajar el cuidado ambiental. Tiene que haber más fortaleza en el control ambiental y en las sanciones. Hay mucho recorrido, pero falta darles profundidad a esas decisiones.

-Esta es la primera elección con la ley de paridad vigente, pero la representación en términos políticos no es plena. Falta aún ganar peso político. ¿Hay espacio en la campaña para esta agenda cuando pasan por arriba otros temas, como el económico?

-Cuando salió la ley estábamos en pandemia, y pudimos plantear igual el tema, porque nos movilizamos. La paridad es un proceso y si podemos mirarlo así hemos logrado un montón. Pasamos de ser una de las provincias más retrógradas en materia de paridad a ser una de las más avanzadas porque planteamos la paridad integral. Lo peor que podemos hacer es no dar las batallas que tenemos que dar. Como toda la ley, implica remover estructuras y pelear cuotas de poder. Si bien la paridad tiene una visión de ampliación de derechos, también implica disputar poder. Lógicamente, hay resistencias. Pero es la reforma política más importante que ha tenido la provincia en los últimos 20, 30 años, ese es el logro. Hace poco un hombre de la política me dijo, después del cierre de listas, que esperaba que hubiese otras mujeres en las listas. Yo también espero que haya otros varones, y no pasa.