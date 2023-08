Bullrich intentará convencer al electorado de Milei y al que no fue a votar que la única forma de tener un cambio es "sin caos". La apuesta es a todo o nada. Hay quienes temen no entrar al ballotage y por ese motivo profundizarán sus acciones proselitistas para impulsar la candidatura de la exministra.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio una señal clara de que el camino es la unidad. Por segunda vez en el día, la primera fue durante su discurso en el Council of the Americas, hizo foco en que trabajará para que Bullrich sea presidenta. “Los argentinos que nos votaron definieron los liderazgos, el liderazgo lo tiene Patricia . Vamos todos juntos”, dijo el alcalde ante la plana mayor de la coalición, que lo miraba con un poco de desconfianza. La feroz interna dejó heridas que aún no cicatrizaron.