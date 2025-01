Patricia Bullrich le aseguró al PRO libertario que puede jugar dentro de La Libertad Avanza en Santa Fe

Los santafesinos que la escuchaban no quedaron convencidos. No solo porque aún faltan dos días para el cierre de las alianzas y una semana para el cierre de listas -tiempo suficiente para que el escenario cambie más de una vez-, sino porque no queda claro que Bullrich tenga el poder para garantizar que tendrán las puertas abiertas del sello libertario. Está fresca en la memoria de todos la disputa que abrió contra Diez para que Maximiliano Pullaro asista al relanzamiento de la obra pública nacional en Rosario , que la Piba terminó perdiendo.

La apuesta del PRO libertario

La movida había sido arriesgada. La encabezaron los diputados José Núñez y Gabriel Chumpitaz, quienes blanquearon su deseo de apartarse de Unidos y armar listas dentro del sello libertario, que debutará en elecciones locales este año en Santa Fe. La cuestión trajo ruido porque en el entorno de Diez, presidenta de La Libertad Avanza en la Bota y delegada de Karina Milei, no solo que no confirmaban que tenían lugar sino que la idea mucho no entusiasmaba: ¿Por qué abrirles la puerta si lo que tracciona es el sello y no los nombres?