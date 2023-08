De todos modos, para Grindetti la fotografía con los intendentes propios y ajenos no es tan relevante como la buena sintonía política con ellos. De ahí que lo rodeen algunas voces con recomendaciones de priorizar el valor territorial que tienen, aún por sobre lo que le pueda aportar Diego Santilli, con quien todavía no se reunió después del domingo. Una fotografía entre ellos es inevitable, pero no está por ahora en la agenda del candidato a gobernador.