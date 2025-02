PASO: con la UCR dividida, el Gobierno confía en el apoyo de Unión por la Patria para la suspensión

El partido centenario no logró llegar a un acuerdo , luego de una reunión informal que tuvo este martes por la noche, en el despacho de su jefe, Eduardo Vischi . De los 13 miembros hay al menos cuatro que no quieren aprobar la suspensión: Carolina Losada , Maximiliano Abad , Pablo Blanco y Martín Lousteau , quien se sumó al encuentro para plantear su postura.

Tampoco quiere votar la suspensión de las PASO el exoficialista Francisco Paoltroni . Blanco y Abad tienen firma en la comisión de Asuntos Constitucionales, que este miércoles tratará el proyecto. Para conseguir las diez firmas, LLA sólo puede perder un voto dialoguista, si no quiere pedir asistencia de UP.

Por eso en el oficialismo esperan un desenlace parecido al del martes pasado en la Cámara de Diputados, cuando el proyecto se debatió en comisiones. En la cámara alta, las firmas de UP decisivas serían las del santiagueño Julio Neder y la tucumana Sandra Mendoza . Son las que espera LLA obtener este miércoles: confían en las gestiones de Guillermo Francos .

Otra opción es que Blanco y Abad habiliten los dictámenes con sus firmas -podrían firmar uno propio-, para que luego, la definición esté en el recinto, cuando podrían aparecer más votos de UP. Es una de las negociaciones de este martes por la noche. Serviría para dictaminar pero no daría certidumbre para la sesión, que será el jueves 20 de febrero.

La negociación por las PASO

La rosca en el Senado comenzó al mediodía con una reunión de Victoria Villarruel en su despacho con los jefes de los bloques dialoguistas. Asistieron Ezequiel Atauche (LLA), Mariana Juri y Blanco (UCR), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Alfredo De Angeli y Martín Goerling Lara (PRO), entre otros.

Espínola pidió que su compañera Alejandra Vigo, que reemplazó en la comisión de Asuntos Constitucionales al expulsado Edgardo Kuedier, también lo sustituya en la presidencia. Como explicó Letra P, en la Casa Rosada pedían que asumiera un libertario. La idea no prosperó.

La reunión terminó rápido, porque en la UCR no tenían definiciones. Sin sus votos, ni siquiera es posible que Vigo se quede con la presidencia de la comisión. En el oficialismo confían en que el partido centenario no dará esa pelea y que se enfocará en resolver su interna sobre las PASO. En LLA ya no ocultan sus nervios sobre el destino de los votos radicales. Sólo confirmaron que apoyan la suspensión la dupla correntina Vischi y Mercedes Valenzuela.

Hay expectativas en que el gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos) arrastre el voto de Stella Olalla (con firma en la comisión) y que Alfredo Cornejo ayude con el de Juri y Rodolfo Suárez. En Diputados, Cornejo fue el último de sus pares en ceder. Tanta es la desesperación por conseguir los 37 votos que no se descarta que retorne de su licencia el chaqueño Víctor Zimmermann, quien asumió en el gabinete del gobernador Leandro Zdero. Sería una medida de urgencia.

Los siete peronistas

Si este miércoles consigue dictamen, el Gobierno deberá lidiar para lograr los 37 votos que se necesitan para las leyes electorales. Ese número, justamente, es el que puede alcanzar sin UP, a no ser que Zimmermann retome su banca.

De esta manera, por cada voto perdido entre los dialoguistas, LLA necesita una ayuda de UP. Al menos siete ya estarían confirmados: el trío santiagueño (Julio Neder, Gerardo Montenegro y Claudia Ledesma), el sanjuanino Sergio Uñac, el catamarqueño Guillermo Andrada y la dupla tucumana de Juan Manzur y Mendoza.

Si la rebelión radical se extiende, ese número debería aumentar y ya surgieron diálogos entre otros gobernadores interesados en que haya ley. Ricardo Quintela (La Rioja) estaría dispuesto a ayudar con Fernando Rejal y Florencia López. Sergio Ziliotto (La Pampa) tiene la carta de Pablo Bensusán.

Este último grupo podría abstenerse, si su voto no es necesario, pero de lo contrario no descarta votar a favor. El debate lo darán en la reunión de bloque, prevista para el martes 18. Otro nombre de UP que circuló para apoyar la suspensión de las PASO es el del santafesino Marcelo Lewandowski. La llave principal la tiene la UCR. Es donde más puso los ojos el oficialismo.