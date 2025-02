PASO: el Gobierno quiere la presidencia de la comisión que trata la suspensión y tensa con la UCR

El Gobierno expuso su apuro por resolver el relevo de Kueider el viernes, cuando el secretario legislativo del Senado, Agustín Giustinian , citó a la comisión de Asuntos Constitucionales para el miércoles a las 15 horas. No esperó la opinión de la senadora de Unión por la Patria, la tucumana Sandra Mendoza , vicepresidenta de la comisión.

En un memo interno, Giustinian, quien responde a Victoria Villarruel , justificó su decisión de ignorar a Mendoza en el artículo 92 del reglamento, que señala que mientras una designación de una autoridad no se realice, ejerce el cargo “el el primero, segundo y tercer vocal nombrado respectivamente”.

De esta manera, si no hay acuerdo para elegir un reemplazo de Kueider, Vigo podría quedar a cargo de coordinar la comisión. En UP niegan esa interpretación. Sostienen que si no hay votos para sustituir al entrerriano, Mendoza se queda con el control de la Comisión.

La quiere el Gobierno

Esta vez, el apuro de Villarruel por arrebatarse una de las comisiones troncales del Senado va en sintonía con los deseos de la Casa Rosada. Fuentes de la bancada libertaria confirmaron a Letra P que el triángulo de hierro pidió que Asuntos Constitucionales quede en manos de una figura propia.

No es una tarea sencilla: de los seis miembros de La Libertad Avanza el único abogado es Juan Carlos Pagotto, quien ya preside la comisión de Justicia y Asuntos Penales. Ezequiel Atauche, el principal nexo con el Gobierno, está a cargo de Presupuesto.

La opción de un aliado fiel es la que tomó Villarruel en diciembre de 2023, cuando le dio el lugar a Kueider, quien cumplió sus expectativas y acompañó al Gobierno en todos los temas. Vigo también funciona como aliada, pero con la autonomía que siempre tienen quienes representan a Córdoba.

Una salida posible es que Pagotto ceda la presidencia de Justicia y Asuntos Penales a un dialoguista para quedarse con la de Asuntos Constitucionales, que tiene otro condimento: es la que tratará Ficha Limpia si es aprobada en Diputados.

DSC_8517.JPG Maximiliano Abad y Flavio Fama.

La vicepresidenta citó a una reunión este martes con sus principales aliados para definir una hoja de ruta para el día siguiente. Están invitados Carlos Espínola, de Provincias Unidas; y Alfredo De Angeli, flamante presidente del PRO. También iría Eduardo Vischi, jefe de la UCR, pero antes quiere conversar con su bancada. Citó a un zoom para este lunes.

En la reunión entre los jefes de bloque y la vice surgirá, naturalmente, la propuesta de dejar a Vigo como presidenta de la Comisión. Villarruel tampoco tiene otra alternativa si no alcanza un acuerdo con otras fuerzas.

La rosca radical

El principal obstáculo del Gobierno es que quien reemplace a Kueider en la presidencia de Asuntos Constitucionales necesita los votos de la mayoría de sus integrantes. Sin UP, puede alcanzarse ese número sin un dialoguista. El resto tiene que estar.

La UCR es clave porque tiene cuatro votos en la comisión: Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Flavio Fama y Vischi, el único que confirmó puertas adentro del bloque que quiere suspender las PASO. Es una exigencia de su gobernador, Gustavo Valdés.

Por si fuera poco, la comisión la integra Guadalupe Tagliaferri, del PRO, quien responde a Horacio Rodríguez Larreta. Es un voto que el oficialismo siempre prefiere no contar. LLA tampoco sumará con la ayuda de su ex exaliado, Francisco Paoltroni, quien pide PASO.

De esta manera, la UCR tiene la llave para definir la presidencia de la Comisión y hay voces que piden una figura propia en la presidencia de la Comisión. El elegido sería Abad, aunque la discusión sería entre los 13 integrantes, con Vischi de moderador.

El Gobierno necesita compensar la pérdida de votos entre los dialoguistas con ayudas de Unión por la Patria, donde ya cuentan al menos cinci votos a favor de suspender las PASO: el trío santiagueño (Julio Neder, Gerardo Montenegro y Claudia Ledesma), el catamarqueño Guillermo Andrada y el sanjuanino Sergio Uñac. Los representantes de La Rioja y La Pampa no quieren primarias, pero tampoco votar con el Gobierno. El tucumano Juan Manzur tampoco quiere que se vote dos veces.

En el oficialismo confían en Mendoza, quien tiene firma en la comisión, como Neder. Tal vez las necesiten antes para definir quien coordinará el debate. No está claro.