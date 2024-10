Alejandra Vigo empieza a sonar en la Casa Rosada para integrar el Consejo de Mayo

En el campamento de la esposa del exgobernador Juan Schiaretti aseguran que no recibieron un convite formal, aunque no acusan sorpresa. Schiaretti es el único dirigente que viene zafando de las listas negras libertarias , de las cacerías en redes sociales o de la etiqueta de “casta” que coloca Milei a la dirigencia adversaria.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , quiere a la cabeza del Consejo de Mayo al radical Alfredo Cornejo . El entorno del gobernador de Mendoza confirmó a Letra P el ofrecimiento, que todavía debe pasar el filtro de sus 18 pares que participaron del Pacto de Mayo que se anunció en marzo y se firmó en julio. Laderos de Francos se encargarían de hacer ese lobby, aunque no se sabe cuándo.

Schiaretti fue muy elogioso con Cornejo después del encuentro que mantuvieron a puertas cerradas semanas atrás, en el marco de su gira promotora de Hacemos por Argentina que quiere sumar a miembros del PJ anti-K, la UCR y el PRO.

juan schiaretti alfredo cornejo.jpeg Juan Schiaretti mantuvo una reunión con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Se da por descontado que no habría objeciones de Llaryora porque convalida los movimientos nacionales de su antecesor y, en especial, porque Córdoba tendría su propia silla. No obstante, en la casa de gobierno provincial aseguran que no tienen novedades al respecto.

El hilo rojo que une a Juan Schiaretti con Javier Milei

La versión que pone a Vigo en una mesa a la que también se sentará un referente del sector empresarial no deja de ser llamativa. Ocurre en momentos donde la lupa está puesta en el mapa del peronismo no kirchnerista que ayudó con el voto directo o con ausentismos la ratificación del veto a la ley de financiamiento universitario.

Como contó este portal, el faltazo de la diputada cordobesista Alejandra Torres a esa sesión agitó al peronismo local. Natalia de la Sota hizo críticas abiertas, pero durante este fin de semana las teorías conspirativas no cesaron por más que en el Panal ratificaron su voto de confianza y blandieron el certificado médico de la pareja del efímero titular de la ANSES, Osvaldo Giordano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1844837676064661551&partner=&hide_thread=false Respecto a la situación de las universidades públicas en nuestro país, le pido al Gobierno nacional que convoque y conforme una mesa de diálogo urgente para superar el conflicto que afecta a la educación universitaria, luego de que el Congreso de la Nación mantuviera el veto a la… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) October 11, 2024

Sin embargo, el schiarettismo no pierde la paciencia. En esa usina afirman que nada tiene que ver con el gobierno libertario y que dedican todo el esfuerzo a construir una alternativa de centro, con eje en la producción, para la ronda de 2027.

Lo cierto es que existe el patrón de los premios y los castigos en la dinámica libertaria. También, una necesidad manifiesta de Francos de recrear espacios de negociación con las referencias dialoguistas de la política. Cornejo y el cordobesismo encuadran en esas lógicas.

Javier Milei, experto en jugar en la interna ajena

Milei demostró buen juego a la hora de explotar las internas partidarias o de plantar fantasmas donde todo parece un lecho de rosas. El PRO y la UCR fueron el blanco predilecto; el cordobesismo, aunque lo niegue, también tiene sus asuntos producto de la convivencia entre Llaryora y Schiaretti.

La probable elección de Vigo es una señal que llega en momentos donde Llaryora promete afilarse los dientes para pelear por los fondos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba y las obras acordadas con Francos hace meses atrás.

Milei se encargó de exhibir ese hilo rojo cuando llenó de funcionarios schiarettistas su gabinete. Lo agita cuando no lo elige como rival político manteniendo ese halo de respeto que exhibió en los debates y lo sostiene al tener en cuenta a Vigo por encima de Luis Juez, otro buen aliado, hoy incómodo, y por encima de otras referencias de las provincias que conviven en la cámara alta.