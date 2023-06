“Yo voy a competir, no está claro contra quién, la única persona que lo sabe es Cristina Kirchner , porque aún no saben quién es el candidato” por el cristinismo, dijo en declaraciones radiales.

Y agregó: "La única que sabe contra quién voy a competir en Buenos Aires es Cristina" Fernández de Kirchner. "La Vicepresidenta, a quien respeto y he visto cerrar sus estrategias electorales en las ultimas horas y al límite de las fecha de inscripción de listas, le tengo muchísimo respeto. Yo sólo trabajo con un escenario posible de certeza que puedo construir con quienes acompañan a Daniel Scioli y a mí", afirmó.

El camino de VTP

Tolosa Paz empezó a construir la posibilidad de ser precandidata a gobernadora bonaerense a mediados de abril pasado, cuando, luego de la renuncia de Alberto Fernández a competir por la reelección, organizó un acto en Ensenada de su agrupación bonaerense Camino a la Victoria. Allí, se mostró junto a figuras del albertismo como Agustín Rossi, Santiago Cafiero y Aníbal Fernández y reclamó el derecho a competir en PASO.

Luego, llegó su acercamiento a Scioli, ya lanzado como candidato a presidente en la interna oficialista, con quien selló una alianza política por la que ahora competirá en Buenos Aires.

Hoy, Tolosa Paz destacó la figura de Scioli y defendió su decisión de ir a una interna contra las críticas de sectores del kirchnerismo. “Scioli amplía, abraza y contiene, la figura de mayor amplitud es él”, aseguró.

En ese marco, empezó a calentar la interna al dejar abierta la posibilidad de que muchos gobernadores peronistas terminen de su lado en la interna. “Tienen que acompañar al candidato a presidente que más les gusta", dijo. Y agregó: "No hay gobernador que pueda limitar las elecciones del pueblo. No hay voluntad de los gobernadores de limitar la participación. No podemos limitar la empatía del pueblo con los diferentes referentes del Frente de Todos. No me quiero quedar con el punto que nos quedó afuera para ganar las elecciones, quiero que quede dentro del Frente de Todos”.