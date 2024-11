Orsi confirmó que invitará a Javier Milei a su asunción en Uruguay: "La relación tiene que ser muy buena"

El presidente electo de Uruguay , Yamandú Orsi , confirmó que invitará a Javier Milei a su asunción presidencial, prevista para el 1° de marzo, y dijo que la relación con el gobierno argentina “tiene que ser muy buena”. Al cierre de esta nota, el mandatario libertario no se había comunicado con el ganador de las elecciones uruguayas.

“Voy a invitarlo a Milei a la asunción en marzo, obviamente que tiene que estar. Me encantaría encontrarme antes con él, algún encuentro vamos a tener”, dijo Orsi, quien ganó el balotaje presidencial por una diferencia de más de cuatro puntos.

Al cierre de esta nora, el líder libertario no había saludado a su flamante colega rioplatense, que llevará al progresismo de regreso al gobierno orienal.

Orsi reconoció que no recibió un mensaje personal de ningún funcionario argentino: “No me di cuenta si hubo demoras en felicitarme. Tuve palabras de gente de la embajada, pero las autoridades no se comunicaron, ya lo van a hacer hoy".