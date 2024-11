Yamandú Orsi, a los indecisos: "No pierdan la esperanza, la política vale la pena"

Live Blog Post

Mujica, sobre la relación con el gobierno de Milei: "Es difícil"

El expresidente de Uruguay José Pepe Mujica se refirió este domingo a la relación que el próximo mandatario tendrá con la Argentina, en el marco de la segunda vuelta que se desarrolla en ese país entre el oficialista Álvaro Delgado (Partido Nacional) y el opositor Yamandú Orsi (Frente Amplio).

Mujica.avif

Mujica se refirió al vínculo con el gobierno del presidente argentino Javier Milei: “Hay que tratar de que sea lo mejor posible, pero es difícil. Por ejemplo, la medida de la Cuenca del Paraná, subiendo los peajes enormemente, nos castiga a nosotros y a Paraguay, es bravo”.

“Lo de Milei es de los argentinos, no es un problema en el que nos tengamos que inmiscuir. Es un semejante país que no lo vamos a cambiar nosotros, pero como los países no se mudan, tenés que tratar de tener la mejor relación posible, sea el gobierno que sea”, añadió.