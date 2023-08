A su vez, le respondió al intendente Montenegro, que sostiene hace varias semanas fuertes críticas a la gestión provincial para con la ciudad. Como contó Letra P, en el oficialismo local le reclaman al gobernador la realización de importantes obras, como la de La Rambla y la Ruta 88. “Es un argumento electoral, uno querría ver qué propone para Mar del Plata, en qué pide ayuda y colaboración" , sostuvo el gobernador sobre el jefe comunal y agregó: “No es verdad lo que dice Guillermo. Cuando uno no puede mostrar ni qué hizo ni qué piensa hacer, elige pelearse. Me provoca hastío y un poco de aburrimiento”, cerró. Sobre la circunvalación, anunció que “está al 50%, es una alegría enorme. No solo porque es una obra tan esperada sino también estratégica, le va a cambiar muchísimo la dinámica al tráfico”, concluyó Kicillof.