Operación Berisso: Axel Kicillof encabezó una cumbre de cuatro horas con intendentes y su gabinete

La invitación a Ricardo Quintela

Kicillof estará en el escenario junto a los jefes comunales, igual que en el plenario que encabezó en Mar Chiquita. Al cierre de esta nota, no estaban confirmadas las presencias. Ante la consulta sobre la posible presencia del gobernador de La Rioja y candidato a presidir el PJ, Ricardo Quintela, un dirigente de la organización se desligó: “Yo no lo invité”, afirmó. Cerca del riojano dijeron que no estará en Berisso.