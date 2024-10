Sin La Cámpora ni el massismo, Axel Kicillof sigue adelante con el acto del 17 de octubre en Berisso

El evento de mañana, que tiene al gobernador como único orador, dejará una foto elocuente de la hondura de la crisis en el panperonismo, con Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena por su disputa con el gobernador riojano Ricardo Quintela por la conducción del Partido Justicialista (PJ). Como contó Letra P , el silencio del bonaerense frente al operativo clamor lanzado por Máximo Kirchner en apoyo a su madre es toda una novedad que ubica al mandatario en un lugar donde no había estado nunca. CFK está obligada a negociar.

Mientras tanto, la reunión entre la expresidenta y el gobernador, confirmada o desmentida, según a quién se le pregunte, sigue siendo un misterio. Una fuente inobjetable cercana a Kicillof aseguró a Letra P que el encuentro no existió.

Los más optimistas de la organización aseguran que movilizarán hasta el kilómetro 0 del peronismo unas 40 mil personas. Previendo ese número de asistentes, el acto no se realizará en la tradicional esquina de las calles Nueva York y Marsella, donde está emplazado el monumento al peronismo, sino a unos trescientos metros de ese lugar, sobre la Avenida Montevideo, donde hay espacio para más cantidad de gente.

La incertidumbre atraviesa a todas las tribus. A 24 horas del acto, muchos intendentes que suelen participar de las convocatorias del gobernador aunque no son parte de su círculo más cercano reconocieron a Letra P que no saben si concurrirán o no. “De arriba hasta abajo, todos sin línea”, graficó un dirigente del conurbano que aguarda directivas.

Axel Kicillof sigue adelante

Pese a las ausencias, Kicillof sigue adelante con la organización. Esta mañana ratificó la convocatoria: “Este jueves nos encontramos en Berisso para recordar la gesta histórica que nos enseñó que la lealtad es con el pueblo y la Patria no se vende”, publicó en sus cuentas de redes sociales.

Por la mañana de este miércoles, se reunió con algunos de los dirigentes que están al frente de la preparación del acto. Fue antes de encabezar una actividad en el Salón Dorado de la gobernación con la camporista y presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

Tras esa actividad, Kicillof participó de un acto homenaje a Antonio Cafiero y al finalizar volvió a la gobernación a reunirse en un almuerzo con su mesa política para terminar de definir los detalles del acto por el Día de la Lealtad..

En las últimas horas, el intendente Mario Secco (Ensenada) ofició de vocero del kicillofismo. En un raid de entrevistas en diferentes medios aseguró que lo de este jueves “no va a ser un acto de guerra en contra de alguien”, como sí consideró que fue el evento encabezado por Kirchner en el microestadio Atenas de La Plata. No habrá “puteadas contra Cristina o La Cámpora”, avisó.

Al cierre de esta nota, el gobernador se disponía a encabezar una cumbre en la Casa de Gobierno a la que habían sido invitados funcionarios del Gabinete, intendentes y otros dirigentes.