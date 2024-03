Obra pública: se arma en Buenos Aires un frente transversal para que haya plata

Los pedidos de la oposición

Si bien no habría mayores inconvenientes para avanzar, las comisiones de Asuntos constitucionales, Legislación general, Presupuesto y Ambiente trabajan en algunos pedidos de la oposición, que no frenarán la propuesta, pero quieren asegurarse de que no se trate de la creación de una estructura estatal que termine funcionando como una fuente mayor de burocracia y cargos políticos.

El PRO solicitó que el organigrama quede redactado en la ley, así como la cantidad de cargos y que éstos sean ad honorem. No así la planta administrativa de empleados que sí funcionará con un presupuesto provincial, pero menor. El financiamiento para las obras hídricas, en tanto, será externo, sin comprometer la economía bonaerense.

Mayra Mendoza 1.jpg

La letra chica fue solicitada por la oposición, que pretende conocer bien los números, mirando siempre el presupuesto que manejaron, por caso, los comités de cuenca del Río Luján y del Reconquista, que están creados por ley y rozaron los $6 mil millones en 2023.

Específicamente, la norma presentada establece la conformación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco – Las Piedras y lo define como un ente autárquico, con plena capacidad jurídica para actuar en la esfera del derecho público y privado. Con relación a las obras hidráulicas, se espera que mejoren la calidad de vida de 1,1 millón de personas radicadas en esos distritos. El organismo de vinculación entre el ente y el Poder Ejecutivo será el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.