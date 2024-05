Nicolás Posse se mostró cerca de Javier Milei, pero está cada vez más lejos del Gobierno

Javier Milei decidió a último momento sumar a su jefe de Gabinete Nicolás Posse al viaje a Córdoba, quizá con la idea de disimular la frialdad extrema que hay entre ambos en privado y para evitar que su acto por el 25 de Mayo quedara opacado por una crisis interna. Aun así, el Presidente no se esforzó en disimular las diferencias: no compartió el mismo avión, no le dedicó ni una mención en su discurso y hasta le negó el saludo en dos oportunidades. En la Casa Rosada aseguran que la decisión está tomada: su salida es inminente.