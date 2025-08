Nayib Bukele eterno: las nuevas derechas, en la huella de las dictaduras blandas latinoamericanas

Podría argumentarse que la reforma fue aprobada prácticamente por unanimidad por el Poder Legislativo y que, en definitiva, serán los ciudadanos quienes decidirán –ahora cada seis años– si el ultra sigue o no en el poder. Sin embargo, la política realmente existente no es una película de Bambi. Para no ser una cáscara vacía, la democracia debe ser complementada con salvaguardas republicanas que limitan el poder.