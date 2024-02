Miguel Siciliano: "Esperamos una oposición con madurez política"

-Esperamos madurez política. Pero, parte de la oposición vive en campaña electoral . Apenas comenzado el discurso del gobernador algunos dirigentes ya estaban en las redes criticando. Eso significa que no interesa lo que esté por decir.

Al parecer la idea que tuvo hoy era chuparles las medias a los Intendentes para ver si se roba algún votito más en la Legislatura.



Los subestima.



Los subestima.

Mejor sería que elimine la arbitrariedad en la remisión de fondos y programas para respetar su autonomía plena.#AperturaCórdoba — Gregorio Hernández Maqueda (@ghmaqueda) February 1, 2024

-¿Qué valor tendrá el debate legislativo?

-Bienvenido sea. Si te vas a oponer porque no estás de acuerdo me parece perfecto. Pero, proponé una alternativa, compartí la mesa y trabajemos juntos. Algunos no lo entienden así.

-¿Cuál cree que es el motivo?

-Creo que muchos no han entendido la realidad por la que está pasando la Argentina y Córdoba. Nosotros hemos logrado acordar con nueve de los 10 gremios estatales. El gobierno se sentó y logramos un acuerdo colaborativo. La oposición, ¿no tiene nada para proponer? ¿No tienen ninguna idea? Entiendo que quieran ser gobierno. Es el juego de la democracia. Pero faltan cuatro años.

miguel siciliano recinto.jpeg

-¿Funcionó la dinámica de despacho abierto que promueven?

- Desde el oficialismo hacemos un esfuerzo para generar diálogo. Repito: no espero que voten la ley como la presento. Espero que no me dejes sin cuórum, que hagas aportes y propuestas. Esto se llama responsabilidad política.

Guiño municipalista

-El discurso de Llaryora tuvo guiños al intendentismo. ¿Por qué?

-Fue un discurso muy municipalista. Martín (Llaryora) fue intendente tres veces: dos, en San Francisco; otra, en la capital. Sabe de qué se trata. Veo a un Llaryora con una decidida escucha a intendentes e intendentas de la provincia.

La calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, es prioridad en nuestro gobierno. La inseguridad es hija de la exclusión, por eso estamos poniendo en práctica un sistema mixto de seguridad, un modelo ya aprobado en el mundo.#AperturaSesiones2024#LegislaturaCBA2024 — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) February 1, 2024

-¿Cómo se trabajará desde esa óptica?

-Hay muchos exintendentes en las bancas de la Legislatura. Espero que se sumen a la mesa de la discusión, más allá de que acompañen o no nuestras propuestas. La gente está cansada de la oposición por la oposición misma.

-¿Cuáles serán las líneas centrales de trabajo?

-Hay cuatro líneas de trabajo que esperemos que sean políticas de Estado: seguridad, salud, educación y ambiente. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso?

-Llaryora celebró el nivel de adhesión en varias ciudades a la nueva Ley de Seguridad. ¿Cómo lo explica?

-Sí, ya tiene la adhesión de muchos intendentes e intendentas. Antes, un jefe comunal decía ‘con la seguridad no me meto’ y el reclamo era trasladado al gobernador. Se trataba de una especulación política. Generamos un programa para que los municipios sean parte activa en la prevención, en colaboración con la Provincia. Son quienes viven en el lugar y saben cómo trabajar.