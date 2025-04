Horacio Rodríguez Larreta cruzó a Macri: "Perdió contra Alberto Fernández, el peor presidente de Argentina"

Live Blog Post

Larreta cruzó a Macri: "Perdió contra Alberto Fernández, el peor presidente de Argentina"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó al expresidente Mauricio Macri después de que lo acusara de ser funcional al kirchnerismo por postularse con una lista por fuera del PRO en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires y le recordó: "Macri perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la Argentina".

"Me duelen las agresiones, después de trabajar tantos años juntos tener que escuchar estas agresiones me duele mucho. Lo único funcional es que el gobierno porteño no funciona bien", advirtió Larreta este martes en radio Mitre.