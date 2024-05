Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio: las provincias unidas del Centro

En ese marco, la Región Centro se convirtió más temprano que tarde en un espacio donde se trabaja en lo concreto , donde los límites interjurisdiccionales no saben de fronteras. Las tres administraciones ya avanzan a través de sus funcionariados, no sólo en el plano de los gobernadores, cuestiones de producción, trabajo y educación.

El encuentro de este lunes tendrá a la seguridad como vértice conductor. No es la primera vez que se trata: el 22 de febrero se creó la Mesa Permanente de la temática, compuesta por los tres ministros de la Región. En esta ocasión se sumarán los mandatarios de mayor rango. Llaryora, por ser anfitrión, y Pullaro por ser presidente del ente y tener una afectación especial en el rubro. Frigerio está de viaje y al cierre de esta nota se esperaba la confirmación de la vicegobernadora Alicia Aluani .

No hay pocas cosas a trabajar en el asunto. Santa Fe carga con el estigma malicioso de Rosario , pero la zona tiene problemas compartidos. Se trabaja para la creación de un sistema de datos común en la zona a través de compartir huellas, patentes e información de prófugos. A la par, se sentarán las bases para un evento sobre inteligencia criminal destinado a la capacitación de las tres policías provinciales. Además, se afinarán los controles de los límites geográficos entre las provincias. Córdoba , al ser local, aprovechará para mostrar su ley de seguridad deportiva.

La nueva Región Centro

“Nada de café y catarsis”, sintetizó a Letra P la subsecretaria de la Región Centro por Santa Fe, la peronista Claudia Giaccone. “Hay una dimensión nunca vista, antes no se acompañaba con la densidad y profundidad del trabajo de cada área”, aseguró la funcionaria, que no tiene críticas para ahorrarse sobre la gestión Omar Perotti.

francos.jpg

La amalgama también se extiende al tratamiento de temas hostiles para las tres gestiones. Sobre eso hay más de un ejemplo: la política de incremento salarial al personal estatal tiene, entre los gobernadores, un desarrollo similar; una suerte de reforma de la Caja de Jubilaciones ya se analiza en Santa Fe y es de esperar que continúe en Entre Ríos. Y así con diversas cuestiones.

La etapa anterior de la Región Centro, la que conformaron Perotti, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, estuvo muy supeditada a la conducción opositora del cordobés hacia el gobierno de Alberto Fernández y de los acompañamientos tibios del rafaelino y el entrerriano. Los dos últimos se movían en puntas de pie con el afán de ofender hasta ahí, y no más de ahí, al poder central.

La relación de la zona con Javier Milei

Ahora la cosa es muy distinta. No hay padres ni padrinos en la Nación y la relación de cada uno con el presidente Javier Milei no condiciona los movimientos del organismo. Es tan verdadero que ninguno de los tres quiere pelearse con el libertario como que gobiernan en una región donde los índices de aprobación presidenciales son más altos que en el AMBA. En ese marco, no hay lugar para la heroica, pero sí hay plafón para el trabajo coordinado entre las provincias. Es un juego que les calza al dedillo a los tres.