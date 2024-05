Maximiliano Pullaro, la hidrovía y el pato de la boda

“Santa Fe tendría que conducir el proceso político y público de la hidrovía . El calado está acá. Somos protagonistas de lo que debe suceder”. El gobernador Maximiliano Pullaro sostiene que es tiempo de hacer valer la localía portuaria por donde sale el 80% de la agroexportación para que no lo duerman en la licitación que promueve Javier Milei .

Se viene la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná y Maximiliano Pullaro no quiere perderle pisada

¿De quién es el negocio?

El futuro de la hidrovía no sólo persigue el dragado y balizamiento, sino la necesidad de una redefinición logística de la autopista fluvial, porque el estado del sistema hoy es crítico para la dimensión de la producción. Es ahí donde la provincia también debe hacer valer su peso. "La hidrovía debería ser un programa de desarrollo productivo total", dijo el gobernador Pullaro a Letra P.

En ese marco, y en una época de discusión de recursos federales, hay cierta cautela de la provincia de no quedar como el pato de la boda. ¿En qué sentido? Sin recaudar de la agroexportación -la actividad no tributa Ingresos Brutos- y con el actual sistema logístico, termina cubriendo muchos problemas que se generan alrededor de la actividad portuaria, por ejemplo, en la infraestructura, congestión de camiones y seguridad.

En una visión recortada a la administración de las finanzas públicas, en el gobierno sacaban cuentas y se preguntaban cuál es el negocio para la provincia de un sistema agroexportador atorado, donde la Nación se lleva el 35% de retenciones y Santa Fe termina arreglando las rutas detonadas y gratis, porque no recauda.

Letra P - Maximiliano Pullaro_-25.JPG

En ese sentido puede asomarse la inversión del nuevo puerto de fertilizantes que quiere levantar el empresario portuario Juan Ondarcuhú en Timbúes, corazón agroexportador de Santa Fe, donde ya hay un clúster instalado.

El empresario hizo una movida con autoridades nacionales y hasta el vocero Manuel Adorni lo anotó como propio del gobierno en una de sus conferencias. Una inversión de 550 millones de dólares parece más que tentadora, pero hilando fino hay quienes entienden que a la larga deja inconvenientes como los mencionados antes.

Por eso en la provincia insisten en propuestas para desarrollar otras zonas que no sean la central portuaria del Gran Rosario y de paso no seguir congestionándola. Por ejemplo, impulsar el norte con el Viejo Puerto Villa Ocampo. De hecho, el gobernador y su ministro llevaron la propuesta a la reunión con Mirotti para que sumen la idea en la licitación, pero es más que difícil en estas circunstancias, justamente, porque los usuarios que pisan fuerte no lo permitirían.

Los inversores no quieren esos lugares porque no generan dinero, prefieren 42 pies de profundidad en el Gran Rosario a una apuesta por el desarrollo a largo plazo, por lo tanto el pliego es más que seguro que no irá en esa dirección. Se verá si se genera algo de tensión por la definición del texto entre Pullaro y los privados. Hasta ahora, tiene buena relación, al menos con la dirigencia de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La discusión, por lo tanto, es de fondo: qué desarrollo se quiere, qué obras son necesarias, cuánto Estado y quién financia. Todas claves que se debaten hoy y ahora en un momento determinante para el modelo de país.