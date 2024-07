Mauricio Macri vs. Patricia Bullrich: quién conduce y cómo funciona el tribunal PRO que podría echar a la ministra

Por eso, después de mucha deliberación, Macri optó por preparar el terreno para que Bullrich se retire sola del PRO. En los cálculos del expresidente, la ministra de Seguridad se vería obligada a partir formalmente hacia La Libertad Avanza (LLA) el año próximo, cuando haya que rubricar los acuerdos electorales. El exmandatario no quiere fusionar ambos partidos. Ella ya dijo que LLA fagocitó al PRO.

En el PRO ven a Bullrich afuera

"Es una torpeza forzar la expulsión. Ella dejó claro el martes que trabaja para Milei y su partido. Se apuró y quedó como una empleada del Presidente", consideró un miembro del partido amarillo al tanto de la estrategia de Macri, en referencia a la entrevista que brindó la ministra en la que adelantó que el año próximo militará para la tropa libertaria.

"Nosotros no echamos a nadie en 20 años. Somos un partido democrático. No vamos a empezar a expulsar dirigentes ahora", dijo la diputada María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar. Los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (CABA) también decidieron respaldar a Macri en la disputa interna. Viajaron con él a Tucumán para la firma del Pacto de Mayo.

"Se cumplió con el objetivo de vaciarla de poder en el PRO. Ahora, si se va con este escenario, el impacto en mucho menor", agregó otro miembro del partido alineado con Macri.

Las respuestas contra Bullrich

Aunque no piensa expulsarla, Macri no le dejará pasar ninguna crítica. Las declaraciones de Yeza son un ejemplo: el legislador la trató de "ingrata". "Pienso que hay algo no sólo de desagradecimiento, también de ingratitud que no me gusta. A la vez casi que ni la juzgo porque entiendo que es una generación que están acostumbrados a ser como tiburones”, dijo el pinamarense que conduce la Asamblea partidaria.

La de Yeza fue la primera voz macrista en alzarse contra Bullrich, pero no será la única si la ministra sigue despotricando contra el PRO.