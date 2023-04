El expresidente Mauricio Macri se bajó hace un mes de la carrera para jugar un segundo tiempo en la Casa Rosada, pero sin embargo no renuncia a encarnar el liderazgo opositor y a dar la pelea por el relato sobre los últimos años de la política argentina en una dialéctica encarnizada con su archirrival, el kirchnerismo. Minutos antes del acto de Cristina Fernández de Kirchner en La Plata y a dos décadas de las elecciones que llevaron a Néstor Kirchner a la Casa Rosada, el expresidente habló de "veinte años de una oportunidad desaprovechada", tal como tituló el texto que posteó este jueves en sus redes sociales.

Para el expresidente, "la victoria de Kirchner dio inicio a un estilo de gobierno que se fue haciendo cada vez más intolerante y manipulador, el origen de lo que después se llamó la grieta" y citó "la intervención al INDEC, los cambios en el Consejo de la Magistratura, la tolerancia (o la complicidad) con el narcotráfico, el aislamiento internacional, los embates contra la Justicia y los medios de comunicación" como los mojones que "marcarían la época kirchnerista".

"A medida que se empezaron a quedar sin resultados, creció el relato como único producto posible. Crearon una atmósfera política irrespirable, en la que el diálogo y la cooperación se hicieron imposibles", añadió, sin amague de autocrítica.

"Estamos cumpliendo 20 años de esa manera de ver la economía y de entender la cultura política, que nosotros intentamos cambiar durante nuestro gobierno pero sólo lo logramos a medias", escribió Macri quien, por descuido o, ahora sí, impulsado por una feroz autocrítica de su gobierno, definió: "Veinte años desaprovechados, en los que podríamos haber construido una economía basada en cimientos firmes y una democracia apoyada sobre las instituciones y el Estado de derecho. Pero no lo hicimos".

En el final, Macri buscó poner la mirada en el futuro, en el que no imagina lugar para el kirchnerismo. "El lado positivo de todo esto es que estos 20 años se están terminando. No habrá más años de kirchnerismo, más allá de lo que diga el resultado electoral", arriesgó. Las coincidencias en este punto con el razonamiento del presidente Alberto Fernández sobre el fin del ciclo que se inició este jueves hace 20 años no dejan de causar asombro.

"El dominio del kirchnerismo sobre el peronismo y sobre la política argentina se terminan en 2023. Y se abre una nueva oportunidad, parecida a la de 2003, para cambiar de régimen económico y poner bases firmes para un crecimiento de 20 años. Estoy seguro de que esta vez no la vamos a desaprovechar", cerró el expresidente.