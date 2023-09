Massa impulsa el debate del financiamiento educativo para polarizar con Milei y acercar a la UCR

También se busca mejorar la formación docente, se mantiene la paritaria nacional y el incentivo que paga la Nación a los maestros de todo el país. En el caso de la educación universitaria, el proyecto plantea ampliar la oferta de carreras y aumentar la tasa de graduados. Como era de esperar, desde la UCR pidieron correcciones al proyecto, pero no descartaron respaldarlo ; mientras que desde el PRO y la Coalición Cívica pusieron reparos : pidieron que se declare la educación como servicio esencial, para impedir que las escuelas cierren por protestas sindicales.

"Tenemos que demostrar que queremos ver de que forma los chicos de Argentina tengan 190 días", reclamó Alejandro Finocchiaro, del PRO, durante el inicio del debate en la comisión de Educación, presidida por la oficialista Blanca Osuna. El exministro también cuestionó la ratificación de la paritaria nacional docente, que fue eliminada durante el gobierno de Mauricio Macri. "Afecta la autonomía de las provincias", reclamó.

La reunión se inició con la exposición del ministro de Educación, Jaime Perczyk, quien le respondió a su antecesor de la gestión Cambiemos. "La meta de 190 es un avance. Si revisan, hace 5 años hablábamos del incumplimiento de los 180. La ley plantea que hay que establecer los mecanismos para aumentar 10 días más", destacó.

“El camino que está discutiendo el mundo es que la manera de combatir la pobreza y la desigualdad es con educación. Para eso, se requiere inversión", defendió su proyecto el ministro.

Matices en JxC

En Juntos por el Cambio no pudieron ocultar sus matices entre radicales cercanos al sistema educativo y el resto de las bancadas. "Creo que es importante seguir debatiendo y trabajar en fortalecer, pero me hubiese gustado que este proyecto no llegara en época electoral”, se lamentó Dania Tavela, de Evolución Radical, el bloque identificado con el senador Martín Lousteau.

En la última sesión, Tavela y su compañero Emiliano Yacobitti votaron con el oficialismo a favor de la creación de cinco universidades. Además, dieron cuórum para que comience la sesión, que incluía la reforma de Ganancias impulsada por Massa, pese a que la decisión de JxC era quedarse detrás de las cortinas.

Con experiencia como vicerrectora de la Universidad del Noroeste (Unnoba), la diputada pidió que el proyecto no incluya una baja de presupuesto para las casas de estudios superiores que reducen la oferta. El radical Fabio Quetglas, encargado de educación en la campaña de Patricia Bullrich, hizo sugerencias metodológicas. "Si hay 40 objetivos, es como si no hubiera ninguno", cuestionó.

Las voces críticas llegaron del resto de los bloques de JxC. "Antes de una nueva ley deberíamos preguntarnos porqué no pudimos cumplir con el 6% del PIB de inversión educativa de 2005. Estamos con déficit fiscal y una inflación del 140 anual", sostuvo Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Sabrina Ajmechet, del PRO, fue más dura. "No sé si esto es un proyecto de ley. Las mayoría de las cuestiones que plantea, podrían resolverse ahora mismo", destacó. “Celebro que pasemos de 180 a 190 días de clases, pero lo hace el Gobierno que mantuvo dos años las escuelas cerradas. Los padres están desesperados porque sus hijos no reciben la educación que ellos tuvieron hace 20,30 o 40 años”, remarcó.

Le respondió el ministro Perczyk. “La salida es invirtiendo en educación. Multiplicamos los universitarios por siete y debemos mejorar una gran cantidad de cosas, pero hay logros. En el año 83 de 10 chicos, 4 no iban a la secundaria. Después de 40 años, asiste a ese nivel el 94 por ciento de sus pibes".

Romina del Plá, del Frente de Izquierda, anticipó su grieta con Milei para cuando el tema llegue al recinto: recordó que hay pendientes proyectos de ley para mejorar la educación sexual integral, que la ley de financiamiento ratifica. "Queremos cambiar el artículo cinco, que permite ajustar los contenidos. Por eso no se aplica", se quejó.