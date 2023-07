Desde el pasado jueves, cuando Martín Lousteau lanzó su campaña a candidato a jefe de Gobierno porteño, que no cesan las chicanas con su rival Jorge Macri . El líder de Evolución respondió la última chicana del exintendente de Vicente López y le cuestionó su "memoria selectiva" y no tener "propuestas serias".

"No me gusta la memoria selectiva de algunos", señaló el radical sin dar nombres, en declaraciones a radio La Red, y aclaró: "Yo fui candidato a senador con su primo en la boleta, me elogió el expresidente, entonces en ese momento no era un problema, ¿tiene un problema con Miguel Pichetto también?".