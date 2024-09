Martín Llaryora evita el ring y promete colaborar con Javier Milei para que tenga su presupuesto

Martín Llaryora no quiere duelos mediáticos con Javier Milei.

Javier Milei exigió a las provincias que ajusten el gasto público por US$ 60.000 millones y, como era de esperarse, en el gobierno de Córdoba , con Martín Llaryora a la cabeza, esperaron hasta entrada la tarde de este lunes para fijar una posición.

"Apoyamos el ordenamiento macroeconómico, creemos importante que Argentina tenga presupuesto y vamos a colaborar para que así sea", informó una alta fuente de la casa de gobierno a Letra P . Esto no significa que se depongan la pelea por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones y el cumplimiento del acuerdo por obra pública.

El cordobesismo no se siente aludido por la expresiones del Presidente en la presentación del Presupuesto 2025. "Córdoba es una de las provincias que más colabora para lograr el equilibrio fiscal, de hecho es la provincia que menos aportes nacionales per cápita recibe. El kirchnerismo no le dio nada a Córdoba. Nosotros cumplimos ampliamente las metas de superávit sosteniendo la inversión en obras, promoción del desarrollo y del trabajo", insistieron.