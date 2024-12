Martín Llaryora dio otro paso para sumar a Sara Majorel al Partido Cordobés

La jugada, sin embargo, resuta complicada. No sólo porque Majorel no está convencida de pegar el salto que ya pegó su antecesor, Pedro Dellarossa, sino que hay heridas que todavía no logran cicatrizar en su relación con el cordobesismo. Todavía recuerda cuando en las elecciones 2022, Juan Schiaretti buscó romper al oficialismo local e hizo todo lo posible para que Verónica Crescente se convirtiera en intendenta.