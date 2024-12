Marcos Juárez: Sara Majorel se sacude la sombra de Pedro Dellarossa y suma apoyos para buscar la reelección

La ciudad ubicada en el sudeste de Córdoba , que según el último censo nacional no alcanza 30 mil habitantes , se ha convertido desde hace algunas décadas en un atractivo para los partidos políticos nacionales. Durante las campañas previas a las elecciones municipales, desembarcan y recorren las calles figuras de fuste de todos los colores para brindar su apoyo (político y económico) a postulantes de toda laya. La razón parece ser el defasaje temporal que la convierte en las primeras elecciones ejecutivas de cada almanaque que se repite cada cuatro años.

Sara Majorel y Pedro Dellarossa durante la asunción de la intendenta de Marcos Juárez..png Sara Majorel y Pedro Dellarossa durante la asunción de la intendenta de Marcos Juárez.

Esta salida abrupta e inesperada le abrió la puerta a la mandataria local para avanzar con su “estilo personal” en la administración municipal, sin la mirada evaluadora de su antecesor.

Hoy las voces pidiendo su continuidad comienzan a escucharse con más fuerza. En particular entre quienes integran el círculo más íntimo de Juntos por el Cambio: la UCR y el PRO.

Radicales por la reelección de Sara Majorel

Uno de los primeros en levantar la bandera de “Sara 2026” fue Javier Barletta, presidente del Concejo Deliberante. El dirigente histórico del radicalismo sostuvo en Radio Ciudad que sería “coherente” una continuidad de Majorel frente a la administración municipal.

“La mayoría de los intendentes buscan su segundo mandato y no tendría por qué ser la excepción”, agregó en la misma entrevista. Es conocida en los pasillos de la Municipalidad la disputa que Barletta mantiene con Dellarossa desde hace tiempo, por lo que le cierra la puerta a un retorno del ministro de la Producción provincial al municipio.

El radical Javier Barletta junto a Sara Majorel y Gerardo Morales durante la campaña..png El radical Javier Barletta junto a Sara Majores y Gerardo Morales durante la campaña de 2023.

Dentro del radicalismo local la mayoría coincide con las declaraciones de Barletta, sin embargo son más cautos a la hora de expresarse sobre una posible reelección de la intendenta.

Respaldo del PRO

En la misma emisora local fue Guillermo Cornaglia quien tomó la posta y coincidió con el presidente del cuerpo legislativo. “La gestión que está haciendo Sara va para cuatro años más. Me parece que es un orgullo para cualquier intendente lograr un segundo período”, remarcó.

No es una expresión menor. Se trata del funcionario municipal más cercano al exintendente y amigo personal. Por eso tienen peso sus palabras sobre Dellarossa. “No creo que Pedro vuelva, está para jugar en otra liga. Es un gestor incansable, con un perfil más acorde a niveles provinciales o nacionales”, expresó, casi dejando en claro que Dellarossa no incidiría en una elección municipal.

Por su lado, el Frente Cívico de la ciudad no se ha referido a una posible continuidad de Majorel, ya que el principal obstáculo por estos días es adivinar dónde se posiciona Luis Juez, su jefe político, en el escenario nacional.

Mientras recibe los aventones, Majorel se muestra conforme por haber transitado dos años de mandato entre los vaivenes económicos nacionales sin sentir más que algunos temblores mínimos. Es consciente que se aproxima el momento de transitar el camino de la política, donde hay que elegir aliados y, en especial, advertir quiénes estarán en la vereda del frente.