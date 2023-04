"El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", sostuvo en su cuenta de Twitter la exgobernadora, una de las integrantes del tridente que quiere pelear por la sucesión presidencial y que se completa con el alcalde y la presidenta del partido amarillo, Patricia Bullrich.