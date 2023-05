SAN JUAN (Enviado especial) Los dos sectores de la oposición representados por los diputados Marcelo Orrego y José Luis Gioja cuestionaron los datos en base a los cuales el gobernador Sergio Uñac aseguró que fue el candidato más votado en las elecciones provinciales en las que, como consecuencia de una cautelar que dictó la Corte Suprema, no se contabilizaron los votos para el ejecutivo.

En conferencia de prensa, Uñac afirmó, cuando no había sido escrutado ni el 10% de las mesas , que se había impuesto en las elecciones y deslizó que ninguno de los otros candidatos tendría gobernabilidad luego de la perfomance de su espacio en cargos legislativos y municipales. “Sacamos el 75% de todos los votos en los departamentos y para diputados. La Corte no va a poder desentenderse de eso”, sostuvo ante la consulta de Letra P sobre si sus palabras planteaban un desafío hacia el máximo tribunal.

En dialogo con este portal, Orrego rechazó esa afirmación amparado en las victorias de la versión local de Juntos por el Cambio (JxC) , Unidos por San Juan, en los municipios del la capital, Sarmiento, Rivadavia y Santa Lucia , los más importantes del padrón electoral. "No puede ser el candidato más votado porque no se ha votado para gobernador”, sostuvo el diputado nacional y agregó: “Nosotros hemos sido quienes sacamos más votos; podemos decir que el gobernador está mintiendo”.

Para Orrego, Uñac contabilizó sus votos pero también los de Gioja. Ese mismo argumento deslizaron en el entorno del vicepresidente de la Cámara de Diputados, muy cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero adelantaron que no cuestionarán públicamente a Uñac para no hacerle el juego a la oposición, aunque los votos que cosechó “son los mismos de siempre” y, por eso, no puede salir a afirmar que fue el candidato con mayor cantidad de sufragios.