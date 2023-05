-Hay que verlo en términos de acuerdo político, no de patrón-empleado. Siempre propuse una fórmula con Silvina Frana y se concretó.

-¿Qué se acordó en general?

-Hay un criterio donde el peronismo debe encolumnarse detrás del ganador de las PASO para una propuesta competitiva y retener la provincia.

-¿Se puede lograr con tantas diferencias marcadas en estos años?

-No cambia lo que he dicho, porque uno es auténtico y no finge. Pero es hora de construir una alternativa para que el PJ siga gobernando, más allá de los matices diferentes.

-¿El acuerdo de Perotti es total?

-Me pregunto qué significa “total”. Hay un acuerdo donde se apoya mi candidatura con Frana y se estableció eso.

-¿Cómo se interpretará la actual gestión de Perotti en la campaña?

-Se mostrará lo que se hizo bien, y lo que se hizo mal explicar cómo hacerlo bien. Nadie se tiene que enojar.

frana lewan.jpg Lewandowski-Frana, la fórmula que se acordó con el gobernador Omar Perotti

-¿En ese sentido, es competitivo el PJ frente a una oposición unida y amplia?

-En el PJ podemos tener diferencias, pero tenemos muchísima mayor coherencia que la que puede mostrar el frente de frentes opositor entre sus espacios.

- ¿Van a ampliar?

-Por supuesto. Ampliar no es sólo una cuestión de ligazón partidaria, sino también de apertura a sectores fuera de la política.

-¿Fue una opción real la de ser intendente de Rosario?

-Fue lo primero que se barajó porque es de donde vengo y a quien representé en la Legislatura.

-¿Hubo algún click para cambiar de opinión?

-A partir de convertirme en senador nacional se gestó la posibilidad de la gobernación. Desde hace meses tenemos esa idea en la cabeza y se armó un proyecto.

-¿Es parte del acuerdo el apoyo a la intendencia de Roberto Sukerman que quedó como único candidato en la ciudad?

-Vamos a apoyar a Roberto.

-Perotti llamó a los precandidatos oficialistas a discutir un plan de seguridad. ¿Está de acuerdo?

-Sí, hay políticas de Estado que no pueden esperar. Es una buena señal respaldar las políticas del ministro de Seguridad (Claudio) Brilloni de acá hasta el fin del mandato.

-¿Qué expectativas tiene de este acercamiento?

-Tiene que abrir una puerta para la continuidad de determinadas cuestiones. Pero nadie se puede hacer el distraído. Hay algunos que hablan como si no hubiesen tenido responsabilidad.

-¿Cuál es el mensaje que darán en su campaña?

-Que la gente tenga esperanza y vea un futuro. No todo está perdido. A la desazón hay que ponerle certidumbre. Sin gritos ni descalificaciones contra el adversario, porque eso no suma.

-La oposición ha demostrado ir en la dirección de la confrontación.

-Que expliquen qué harían con la provincia, descalificando no se resuelve nada.

-¿Cómo entrarle al que descree de la política y la cuestiona?

-Hay que entender cómo sufre la gente y por qué descree. Hoy se necesita pacificar, brindarle un futuro y no invalidar al otro.

-Desde la misma política hay hostilidad. ¿Cómo lo interpreta?

-Cuando haya que resolver los problemas no se lo va a hacer con frases hechas o con un coach que enseñe a hablar lindo y prolijo. Se hace con ideas y consensos.